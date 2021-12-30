محمد إبراهيم: سيراميكا يستهدف المربع الذهبي.. والزمالك أشرس هجوميا من الأهلي

كشف محمد إبراهيم نجم الكرة المصرية ولاعب سيراميكا الحالي، أن فريقه يستهدف المربع الذهبي في الدوري هذا الموسم، موضحا أنه لا يفكر في أي عروض وهو مستمر في سيراميكا.



وتابع محمد إبراهيم في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية ETC: " مينفعش حاليا أركز مع أهلي أو زمالك لأن هذا سيؤثر على مستواي مع فريقي".



وواصل نجم الزمالك السابق: "بالنسبة للمنافسة في الدوري هذا الموسم أراها صعبة ومن وجهة نظرى الزمالك أشرس هجوميا من الأهلي هذا الموسم، وخاصة من ناحية أحمد سيد زيزو الذي يخلق حلول عبقرية في الملعب".



وأوضح لاعب سيراميكا: "رحيل بن شرقي عن الزمالك سيحدث شرخا في الفريق، ولا يمكن تعويضه في الوقت الحالي".



وختم: "بعض اللاعبون في الزمالك من الصعب التفريط فيهم وهم الونش وفتوح وزيزو وبن شرقي".