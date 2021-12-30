بهاء سلطان يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: رجع يدلعنا

دشن عدد من رواد السوشيال ميديا أسم الفنان “بهاء سلطان”، عبر حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي للمدونات الصغيرة “تويتر”.

وتصدر أسم الفنان “بهاء سلطان” قائمة الأكثر تداولًا عبر “تويتر”، وذلك عقب إصدار عدد من أغانيه الجديدة، وجاءت التعليقات من قبل رواد السوشيال ميديا، كالاتي:

بهاء سلطان صوته حلو اوي لدرجة أني مبسوطة وانا بسمعه بيصالح شخص تاني بره عني و لو غنى الحروف الأبجدية هحب اسمعها والله.

بهاء سلطان رجع يدلعنا.

عودة بهاء سلطان مبهجة جدا بالنسبالى.

بهاء سلطان وأجمل أغنيه نختم بيها ٢٠٢١.

تمكن الفنان بهاء سلطان من الدخول إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “ يوتيوب ” من خلال 3 أغان دفعة واحدة.

حيث استطاع “ بهاء سلطان ” الدخول إلى القائمة من خلال الـ3 أغانى التى قام بطرحهما حتى الآن من البوم سيجارة ، والذى يعود من خلاله إلى الغناء بعد توقف سنوات.

وحققت الأغانى التى طرحها منذ ما يزيد عن 24 ساعة نسب مشاهدة عالية؛ حيث حصدت أغنية تعالى أدلعك ما يقرب من نصف مليون مشاهدة ، وحققت أغنية ليالى طويلة ما يقرب من 400 ألف مشاهدة ، بينما حصدت أغنية عاملين الصح ما يزيد عن ربع مليون مشاهدة.

وكان قد طرح الفنان بهاء سلطان أول أمس كليب “ تعالى أدلعك ” والذى يعد واحداً من أغانى البومه الجديد “ سيجارة ” ، والذى يتعاون فيه مع المنتج نصر محروس .

ويأتي طرح كليب تعالى أدلعك لـ بهاء سلطان ، بعد حل الخلاف بينه وبين منتجه نصر محروس ، حيث تم الافراج عن الألبوم الذى يحمل أسم سيجارة .

الكليب شهد العديد من المفاجآت ، حيث كان بمثابة توثيق للصلح بين بهاء سلطان ونصر محروس ، وبدأ الكليب بمشهد استضافة نصر محروس لـ سلطان فى منزله ، وجاءت كلمات الأغنية لتكشف عن احترامهم لبعضهم البعض .

أغنية تعالى أدلعك من كلمات وألحان عزيز الشافعى، الذى ظهر فى الكليب أيضاً ، كما حمل الكليب ظهور للفنانة شيرين عبد الوهاب ، التى ظهرت من خلال شاشة التليفزيون الموجودة فى منزل نصر محروس من خلال كليبه الشهير “ جرح ثانى " ، وهو من إنتاج نصر محروس إيضاً.

عودة بهاء سلطان مبهجة جدا بالنسبالى ❤ — Karim Khattab (@karimkhattab_) December 28, 2021