عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

انتظروا.. حسن شاكوش يشوق المتابعين لحفله بعمان

حسن شاكوش
حسن شاكوش

نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش صورة له من داخل الطائرة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

 

وعلق حسن شاكوش علي الصورة، كاتبًا: “مسافر عمان انتظرو ان شاء الله فديوهات الحفلة”.

صوته يشبه النساء.. حسن شاكوش يرد على صابر الرباعي| فيديو

صابر الرباعي عن حسن شاكوش: صوته يقترب من المطربات.. فيديو

وعبر مغنى المهرجانات حسن شاكوش، عن سعادته عقب وصف المطرب التونسي صابر الرباعي لصوته، بأن طبقاته قريبة من أصوات المطربات، وأنه يملك خامة صوت لا تتوافر في عديد من المطربين.

ورد حسن شاكوش على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك قائلا: “الحمد لله ده شرف ليا وكلام حضرتك يا نجم فوق دماغي”.


وعلق المطرب صابر الرباعي، على مقطع فيديو لمطرب المهرجانات حسن شاكوش وهو يغني أغنية "اتحدى العالم".


وقال صابر الرباعي في حواره في برنامج "حبر سري" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "حسن شاكوش غنى الأغنية بالطبقة الخاصة به وأسلوبه في الغناء واحييه على هذا".

 

وتابع صابر الرباعي: "بالنسبة لي حسن شاكوش غنى الاغنية بطريقته وروحه"، مضيفا: "سمعت اغنية بنت الجيران التي اشتهرت كثيرا".


واكمل صابر الرباعي: "طبقة حسن شاكوش في الغناء عالية  ليست متوفرة  كثيرا لدى الرجال، وقريبة من طبقات الصوت لدى المطربات".

مطرب المهرجانات حسن شاكوش حسن شاكوش عمان صابر الرباعي المطرب التونسي صابر الرباعي

موضوعات متعلقة

بالفرو.. مايا دياب تشوق المتابعين لحفل رأس السنة بدبي

شكرا لكم جميعا.. صلاح عبد الله يوجه رسالة لأبطال "تاج راسنا بابا"

بهاء سلطان يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: رجع يدلعنا

نوال الزغبي لمايا دياب: ألف مبروك على الأغنية الجديدة والكليب أكتر شوية

نقيبي حبيبي.. حسن أبو الروس يحتفل بعيد ميلاد أشرف زكي

شاهد.. أحمد العوضي يستعرض لياقته في المصارعة.. فيديو

بكاب ونظارة.. أحمد حلمي للمتابعين: تفتكروا إيه أكتر حاجة بحبها جوه الصورة؟

2022.. تعرف على أمنيات واحتفال نجوم الوسط الفني بالعام الجديد

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. مواعيد مباريات اليوم الخميس.. حقيقة عقد شيكابالا مع الزمالك

ترتيب الدوري الإنجليزي.. بعد فوز مانشستر سيتي وتعادل تشيلسي مع برايتون

كيف تحمي عائلتك من «أوميكرون».. خبير فيروسات يجيب

موسيماني يجدد رفضه ضم مدرب عام بعد ترشيح النحاس

سباق مثير بين سيارات فورمولا 1 و فورمولا E و رالي على الحلبة | فيديو

حدث ليلا |لو هتعمل عمرة.. اعرف شروط السفر للمملكة السعودية.. 854 حالة جديدة بكورونا .. و 28 وفاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادعوله بالرحمة| الموت يفجع المطرب الشعبي محمود الليثي

لاضطراب الطقس .. تعطيل الدراسة بـ مطروح غدا

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

التموين: استكمال بيانات أفراد البطاقات إجباريًا .. والمساءلة والحذف للممتنع

طقس سيئ.. تعطيل الدراسة غدا بمحافظتين .. تعرف عليهما

خطأ شائع يبطل المسح على الشراب عند الوضوء .. الإفتاء تحذر منه

هبلّغ عنّك.. شاب فيومي يطلّق زوجته الإيطالية في بث مباشر على فيسبوك

عشان ترجع للساحة الفنية|حلمي بكر يفجر مفاجأة بشأن طلاق شيرين وحسام حبيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يستعد للخطوبة قريبا.. أول صور لخطيبة محمد رشاد المرتقبة

هدية الرئيس| برامج حماية اجتماعية بـ 152.5 مليار جنيه.. وإشادات دولية بالجهود المصرية

من قصة حب مشتعلة لانفصال مفاجئ.. رحلة أحمد الفيشاوي وندى الكامل الزوجية

مؤشرات تكشف صدق نواياه.. متى سيعتزل تامر حسني الغناء؟

فيديو

كشف حقيقة مصنع الجبن بالمنوفية .. وتحرك برلماني بعد واقعة "المعجون".. فيديو

فيديو جراف.. طقس أوروبي .. تفاصيل طقس الـ 6 أيام القادمة في مصر

نجوم تخلصوا من حياتهم في2021.. شقيق رامي صبري أبرزهم.. فيديو

22 مبادرة و100مليار جنيه.. صحة المصريين في عيون الرئيس ..فيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا العالم الافتراضي

محمود بكرى

معركة الوعي (17)

اﻟﻤﺰﻳﺪ