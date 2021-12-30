انتظروا.. حسن شاكوش يشوق المتابعين لحفله بعمان

نشر مطرب المهرجانات حسن شاكوش صورة له من داخل الطائرة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعلق حسن شاكوش علي الصورة، كاتبًا: “مسافر عمان انتظرو ان شاء الله فديوهات الحفلة”.

وعبر مغنى المهرجانات حسن شاكوش، عن سعادته عقب وصف المطرب التونسي صابر الرباعي لصوته، بأن طبقاته قريبة من أصوات المطربات، وأنه يملك خامة صوت لا تتوافر في عديد من المطربين.

ورد حسن شاكوش على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك قائلا: “الحمد لله ده شرف ليا وكلام حضرتك يا نجم فوق دماغي”.



وعلق المطرب صابر الرباعي، على مقطع فيديو لمطرب المهرجانات حسن شاكوش وهو يغني أغنية "اتحدى العالم".



وقال صابر الرباعي في حواره في برنامج "حبر سري" المذاع على قناة "القاهرة والناس": "حسن شاكوش غنى الأغنية بالطبقة الخاصة به وأسلوبه في الغناء واحييه على هذا".

وتابع صابر الرباعي: "بالنسبة لي حسن شاكوش غنى الاغنية بطريقته وروحه"، مضيفا: "سمعت اغنية بنت الجيران التي اشتهرت كثيرا".



واكمل صابر الرباعي: "طبقة حسن شاكوش في الغناء عالية ليست متوفرة كثيرا لدى الرجال، وقريبة من طبقات الصوت لدى المطربات".