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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان : امتحانات الفصل الدراسى الأول السبت.. وتطعيم كورونا شرط أساسي

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت كليات جامعة حلوان جداول الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسى الأول  وجداول التخلفات للطلاب المحملين بمادة أو اثنتين من سنة سابقة،  وتم إعداد وتعقيم وتجهيز مدرجات الامتحانات والقاعات لاستقبال الطلاب وسط إجراءات احترازية من كورونا.

وقد بدأت الكليات امتحانات التخلفات للفصل الدراسى الاول وسط اجراءات احترازية من فيروس كورونا .

 

ورحت إدارة الجامعة بأنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسى الأول بداية يناير 2022 . 

وأشارت الجامعة  إلى أنه تم تقسيم الطلاب على فترتين بالامتحانات فترة صباحية من الـ 9 صباحا وفترة مسائية من 1 ظهرا منعا للتكدس، كما تم تقسيم الفرق  بالكليات بحيث يتم امتحان فرقتين فقط فى اليوم فرقة لكل فترة.

 

بالاضافة إلى أنه يتم تطبيق تعليمات الحكومة بمنع دخول الطلاب والعاملين و أعضاء هيئة التدريس غير المتلقين للقاح إلا فى حالة وجود مسحة أو تحليل أو إشاعة  يثبت عدم الإصابة كورونا حديث ، و ذلك حفاظا على صحة منتسبى الجامعة و سلامتهم. 

كما تم تجهيز مقرات لتطعيم الطلاب بلقاح كورونا خلال فترة الامتحانات فى حال رغبتهم بذلك حرصا على سلامتهم.

وقد تم تقليل عدد الطلاب داخل اللجان كم تم تجهيز الية لتعقيم اللجان بين الفترات و بصفة مستمرة حرصا على سلامة الطلاب . 

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