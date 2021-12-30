إصابات خطيرة.. اتوبيس يدهس طبيبة أثناء خروجها من المستشفي في المنوفية

أصيبت طبيبة تحاليل أثناء مرورها في أحد شوارع مدينة بركة السبع في محافظة المنوفية حيث دهسها اتوبيس رحلات بسبب السرعة الجنونية.

بدأت الواقعة بعد خروج الطبيبة شيرين حلمي من قرية كفر الحمادية من مقر عملها بمستشفي العام بمدينة بركة السبع حيث كانت تسير في شارع جانبي في المدينة وجاء اتوبيس رحلات صدمها وفر هاربا.

حيث وثقت كاميرات المراقبة حادث الدهس الذي تبين قيام اتوبيس بمحاولة فداء سيارة أخرى فدهس الطبيبة وسيارة أخرى كانت موجودة في الشارع، وتم نقل الطبيبة الي المستشفي الجامعي بمدينة شبين الكوم .

فيما تواصل قوات الشرطة لتحقيق في الواقعة وضبط سائق الاتوبيس ومالكه حتي يتم تقديمه الي النيابة.

فيما دشن أبناء مدينة بركة السبع هاشتاج " #ادعموا_لانقاذ_حياة_دكتورة_شيرين_بنت_المنوفية " وذلك لتبني حالة الطبيبة والاهتمام بعلاجها.