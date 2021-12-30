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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سفاح الفتيات المجنون.. سرق 26 جثة من القبور لتحويلها لدمي.. ما الحكاية؟

أناتولي يوريفيتش
أناتولي يوريفيتش موسكفين، سرق 26 جثة من القبور لجعلها دمي

لم يعد يقتصر لفظ السفاح على الذي يقوم بالقتل والتشويه وإنما أصبح يندرج تحتها لصوص المقابر الذي يقومون بالتعدى على الحرمات من أجل أفعال غريبة ومريبة لا يقبلها العقل. 

وألقى القبض على أناتولي يوريفيتش موسكفين عالم لغوي ومؤرخ من مدينة نيجني نوفجورود  الروسية، عندما اكتشف داخل منزله وحوله جثث 26 فتاة تتراوح أعمارهم بين 3 و12 إلى 25 عاماً. 

ماذا فعل؟ 

وفي تفاصيل الحادثة التي أثارت الرأى العام وقت القبض عليه عام 2011، تبين أن موسكفين أخرج جمع الجثث من المقابر بنفسه باحثاً في تقنيات التحنيط واستخدم الملح لتجفيف الجثث. 

ونشرت صحيفة «الديلي ستار» البريطانية، اليوم الخميس، مناشدة سفاح الفتيات المجنون بإطلاق سراحه من المصحة العقلية التي يحتجز فيها حتى يتمكن من الزواج من صديقته بعد هذه السنوات الطويلة. 

كان أناتولي يوريفيتش صاحب الـ 55 عاماً مهووسًا بقصص الدرويد القدماء الذين ناموا على القبور للتواصل مع أرواح موتاهم، كما قاموا بالسيطرة على عقول البشر من حولهم بسبب شعائرهم الخاصة. 

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها الشرطة في ذلك الوقت، الجثث جالسة على أرفف وأرائك في جميع أنحاء منزل أناتولي يوريفيتش موسكفين في غرف مزدحمة مليئة بالكتب والأوراق الأكاديمية وأمام منزله. 

محاكمة موسكفين

وتم محاكمة موسكفين في محكمة مقاطعة لينينسكي بموجب المادة 244 من قانون العقوبات الروسي التي تغطي تدنيس القبور والجثث، وبموجبه يمكن أن تصل عقوبة التهمة إلى السجن لمدة خمس سنوات، لكن حُكم على موسكفين بأنه غير لائق عقليًا وتم إرساله إلى مصحة للأمراض النفسية. 

وقال للمدعين العامين إنه يأسف لأنه لم ينجب أطفالاً قط، وفي إحدى المرات حاول تبني فتاة ولكن طلبه تم حظره بسبب دخله المنخفض.

السبب الحقيقي وراء أفعاله 


وفي مقابلة بعد اعتقاله، أوضح السفاح أن السبب الحقيقى وراء ما فعله بالفتيات أنهن أثرن تعاطفه  واعتقد أنه يمكن إعادتهم إلى الحياة إما عن طريق العلم أو السحر الأسود.

ونوه بأنه لم يكن هناك عنصر جنسي في دم مجموعة الدمى، وأنه يعتبرها أطفاله وكان يتجاذب أطراف الحديث مع الجثث  وغنى لهم الأغاني ، وشاهد الرسوم المتحركة معهم ، بل وأقام حفلات أعياد ميلاد لهم.

وصرح محاموه الآن أنه بعد تسع سنوات من العلاج، أصبح الآن بحالة جيدة بما يكفي ليصبح مريضًا خارجيًا، وأنه يريد الانتقال إلى موسكو والزواج.

وأضافوا أنه يهدف أيضًا إلى تأليف كتاب والحصول على وظيفة كمدرس لغة - مستفيدًا من حقيقة أنه يتحدث 13 لغة.

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