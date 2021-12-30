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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

آخر تحديث لـ أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب خلال ختام تعاملات اليوم الخميس 30-12-2021، في محال الصاغة بدون مصنعية.


وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كالآتي:


الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24  902 إلى 904
عيار 22  827 إلى 829
عيار 21  789 إلى 791
عيار 18  676 إلى 678
عيار 14  526 إلى 527
عيار 12  451 إلى 452
الاونصة  28,043 إلى 28,114
الجنيه الذهب  6,312 إلى 6,328
الكيلو 901,714 إلى 904,000

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، ومحلات الصاغة ومن محافظة لأخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة أسعار الذهب خلال ختام تعاملات اليوم الخميس سعر الذهب عيار 24 سعر الجرام من عيار 22 سعر الذهب اليوم عيار ٢١ سعر الجرام من عيار 18

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