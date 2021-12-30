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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انقلاب سيارة بطفل و 3 شباب بـ زراعات الفيوم..وتحرك عاجل من الإسعاف

اسعاف - صورة ارشيفية
اسعاف - صورة ارشيفية

أصيب ثلاثة شباب في العقد الثالث من العمر وطفل صغير يبلغ من العمر 10 سنوات إثر إنقلاب سيارتهم إمام عزبة خورشيد بطريق ابوعش أثناء عودتهم من قرية طبهار بسبب إنفجار الإطار الأمامي للسيارة مما أدي إلي انقلابها عدة مرات وانجرافها الي الأراضي الزراعية.

وعلي الفور هرعت 4 سيارات من مرفق الإسعاف إلى مكان الواقعة وقامت بنقل المصابين إلي مستشفي الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم.

وتلقي اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطار من العميد محمد جلال زيدان مأمور مركز شرطة الفيوم بورود إشارة من مرفق الإسعاف بحدوث إنقلاب سيارة ملاكي وإصابة ثلاث شباب وطفل إصابات مختلفة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الفيوم برئاسة المقدم هيثم طلبه رئيس مباحث المركز وتبين من خلال المعاينة الأولية بسبب السرعة الزائدة وانفجار الإطار الأمامي للسيارة مما أدى إلى إصابات مختلفة ومنهم حاله خطير.

لشاب يدعي كريم الصعيدي في العقد الثالث من العمر وتم معرفة هوية الطفل ويدعي  إسلام وجميعهم مقيمين بعلواية سعادة وانقلبت السيارة أثناء عودتهم من قرية طبهار.

وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 

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