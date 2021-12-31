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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يجوز رد ما اختلسته لصاحبه دون الكشف عن هويتي؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز رد ما اختلسته
هل يجوز رد ما اختلسته لصاحبه دون الكشف عن هويتي

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “اختلس شخص من ميراث ابيه ولم يعط أخيه كل حقه، فهل يمكن أن يعطيه باقى حقه عن طريق وضع المال له فى حديقته أو بأي طريقة أخرى دون أن يكشف عن هويته؟”.

 

اختلس شخص من ميراث ابيه فهل يمكن أن يرجع باقى الحق دون الكشف عن هويته حقه عن طريق وضع المال له فى حديقته.

 

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: أولا يجب الاستغفار والتوبة، فأي خطأ يقع فيه الإنسان ينبغي عليه أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه منه.

 

وأضاف أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء: ثانيا لا بد من رد الحق إلى صاحبه، يعنى لو أنا أخذت شيئا معينا من أى أحد بدون وجه حق لابد مع التوبة والاستغفار رد هذا الحق لصاحبه.

 

وأشار أمين الفتوى إلى أن رد الحق لصاحبه يكون بأي طريقة المهم أن يصل إليه ، سواء إرساله له فى ظرف أو مع أحد أو يذهب ويعطيه له وما شابه،  ولكن لا ينفع مثلا أن أذهب فى حديقة مثلا واترك هذا الحق لان بذلك من الممكن ألا تصل.

 

وأوضح أمين الفتوى أن رد الحق ليس من شروطه أن يذهب الإنسان ويقول أنا فعلت كذا وكذا، لا.. فلابد أن يستر على نفسه، ولكن يجب أن يتأكد من وصول الشيء لصاحبه، فيذهب فى مكان تواجد الشخص ويترك الشيء له فيه .

 

وتابع أمين الفتوى أنه يجب على الإنسان أن يبحث عن وسيلة لرد الحق إلى صاحبه وهذه الوسيلة تكون يطمئن لها القلب بأنها تنفع وأن الحق سيصل فعلا.

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اختلست مالًا وأريد أن أبرئ ذمتي فماذا أفعل

اختلست مالًا وأريد أن أبرئ ذمتي فماذا أفعل؟.. سؤال ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وأجاب المجمع، قائلاً: “من اختلس مالًا فعليه أن يعيد المال بالوسيلة التي يراها مناسبة، ولا يشترط لذلك علم صاحب المال بحقيقة ما جرى، كأن يرسله بحوالة، ويذكر أنه في فترة ماضية أخذ هذا المال دون أن يذكر اسمه، أو نحو ذلك من الطرق التي يتوصل بها إلى رد الحق لأهله، وبرده تبرأ ذمته”.

 

أخذت مالا من شخص دون أن يعلم ، وقررت أن أتوب لكني أخجل من أن أرد المال له فماذا أفعل ؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية،  خلال البث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

 

ورد "عاشور" قائلًا: التوبة لا تكون كاملة إلا إذا تم رد الحقوق لأصحابها أي لابد من التحلل من صاحب المال ، بأن أرد له المال أو أن يعفو.

 

وأشار الى أنه يمكن إعادة المال له بأي طريق سواء عن طريق شخص أخر أو عن طريق البريد أو أي شيء ونحن في عصرنا الحالي يوجد طرق كثيرة جدا، فاذا أغلقت أمامك كل الطرق ولم تسطع رد المال بعد أن تحاول بجدية رده يمكن التصدق بالمال باسم صاحبه والله غفور رحيم.

 

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