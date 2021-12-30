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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معسكر تدريبي لجوالة عين شمس بمشاركة جامعة بورسعيد

صدى البلد

نظمت عشيرة جوالة جامعة عين شمس، تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس الجامعة و ا.د عبدالفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب معسكر تدريبي لجوالي وجوالات الجامعة ، بمعسكر بورسعيد الدولي للكشافة والمرشدات ببورسعيد بمشاركة جوالي جامعة بورسعيد، في الفترة من  ١٥-١٩ ديسمبر تحت شعار " نحو مواطن عالمي".

 

شهد المعسكر مشاركة  ١٠٠ جوال وجوالة من عشائر  كليات ( الآداب،  الحقوق، العلوم، الحاسبات والمعلومات ، التجارة ، التربية ،التربية النوعية ، البنات، الألسن،  طب الأسنان،  الزراعة ، الهندسة و التمريض)  ، تحت إشراف أ. د. تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب للأنشطة الطلابية و أ. محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم و الطلاب و ا. محمد الشرقاوي مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب و ا. اسماء خاطر مدير إدارة الجوالة و بحضور أ.د. حمدي موسى الأستاذ بكلية الزراعة ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للكشافة والمرشدات الأسبق.

وقد تم خلال المعسكر التدريب علي المهارات الفنية ، الثقافية ، الكشفية ، الخدمة العامة مثل التطوع وتنمية المجتمع من خلال مجموعة من الفاعليات والأنشطة ، وقد تم  تكريم الطلاب المتميزين في الأنشطة بالمعسكر بحضور وفد من مشرفي رعاية الشباب بجامعة بورسعيد كما تم تبادل الهدايا التذكارية وإقامة حفل سمر وتبادل الفقرات بين الوفود في أجواء من المرح والسعادة مع مراعاة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

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