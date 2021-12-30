الإحصاء المركزي الإسرائيلي: تعداد السكان 9.5 مليون من ضمنهم 6.9 يهودي

قال المكتب المركزي للإحصاء في إسرائيل، اليوم /الخميس/، إن إسرائيل بها ما يقرب من 9.5 مليون نسمة.



ووفقًا للإحصاء، يعيش في إسرائيل 9.449 مليون شخص في نهاية عام 2021. ومن هؤلاء، 6.982 مليون (74 في المائة) من اليهود، و1.99 مليون (21 في المائة) من العرب و 472 ألفا من غير هاتين المجموعتين.



وذكرت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل) أن عدد سكان إسرائيل نما بنسبة 1.7٪ خلال عام 2020، وهو نفس معدل العام الماضي.



وأشار المكتب المركزي للإحصاء إلى أن 83٪ من الزيادة جاءت من النمو الطبيعي و 17٪ من الهجرة الدولية.



وفي نهاية عام 2020، بلغ عدد سكان إسرائيل 9.29 مليون نسمة ، وفي بداية السنة العبرية الجديدة في سبتمبر، بلغ هذا الرقم 9.39 مليون.



وطوال عام 2021، وُلِد 184000 طفل في إسرائيل، 74٪ ولدوا لعائلات يهودية و 23٪ لعائلات عربية.