أنشطة متنوعة.. احتفالات العام الجديد بقصور الثقافة المصرية

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من العروض احتفالا بالعام الجديد، بقيادة المخرج هشام عطوة بفرع ثقافة الوادى الجديد بإقليم وسط الصعيد الثقافي العديد من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث قدم قصر ثقافة الخارجة عروض فنية لفرقة الموسيقى العربية وعرض فنون شعبية للفرقة القومية للفنون الشعبية.

جانب عرض فنى لفرقة موط التلقائية بقصر ثقافة موط، كما قدمت فرقة الفرافرة التلقائية عرض فنى بمكتبة الطفل والشباب بالفرافرة، وفى إطار الإحتفالات بالعام الميلادى الجديد نفذت مكتبة شرق بولاق وبيت ثقافة المنيرة مجلة حائط عن رأس السنة الميلادية.

نتيجة للعام الجديد

كما نظم قصر ثقافة الطفل بالخارجة ورشة فنون تشكيلية بعنوان "نتيجة للعام الجديد" بجانب عقد لقاء لنادى ادب الطفل والإستماع للأطفال الموهوبين فى الالقاء وتأليف الشعر، واقام قصر ثقافة الطفل قافلة ثقافية بمدرسة ٦ أكتوبر تضمنت اكتشاف المواهب فى مجال القاء وتأليف الشعر، و الغناء والعزف، بجانب ورشة رسم عن العام الجديد، بينما قدم بيت ثقافة الجديدة ومكتبة الطفل والشباب بالفرافرة فقرة مواهب للاطفال فى الشعر والغناء.



كما نظمت مكتبة الطفل والشباب ببغداد ورشة قص ولزق، وأعد بيت ثقافة القصر ورشة فنون تشكيلية بعنوان "المعالم الأثرية فى القرية"، وقدم بيت ثقافة بلاط ورشة فنون تشكيلية لعمل مجسم للهاتف المحمول، ونفذت مكتبة الطفل والشباب بتنيدة مسابقة ثقافية للاطفال فى المعلومات العامة، وأقام قصر ثقافة الخارجة ورشة فنون تشكيلية لعمل مجسمات من الفوم بمدرسة الإمل للصم وضعاف السمع، وناقشت مكتبة الطفل والشباب بباريس كتاب بعنوان "أنا وعصفور الجنة".



وأقام قصر ثقافة الخارجة محاضرة تثقيفية بعنوان "دور المرأة بالنسبة للأسرة" حاضرتها أزهار سعد وتحدثت فيها عن دور المرأة فى تربية الأبناء وتكوين أسرة مترابطة و دورها فى المجتمع، كما إختتمت فعاليات ورشة الخزف المقامة بمركز الحرف البيئية واليدوية والتى نفذت خلال الفترة 19 ديسمبر حتى 28 ديسمبر ضمن أنشطة ثقافة المرأة.

أنشطة للأطفال

واستكمالا لاستقبال رأس السنه ولادخال البهجة والسعادة على اطفال مدرسة السيدة عائشة للتربية الفكرية تزامنا مع قرب بداية عام جديد ومشرق ببداية حياة وأمال سعيدة يهفو اليها اطفالنا، نفذ قصر ثقافة الطفل اعمال فنية بهيئة كروت تهنئة ومجسمات لرجل الثلج من الفوم الجليتر ورسم بالاقلام الملونه و تلوين الخضراوات وحوار عن فوائد الطعام الصحيه، وفي الختام عمل اسوره من الخرز وتوزيعها علي الاطفال.