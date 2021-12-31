جامعة عين شمس تستضيف سهرة العام الجديد بحضور الموسيقار نادر عباسي وإلهام شاهين

استضافت جامعة عين شمس، برئاسة د. محمود المتيني رئيس الجامعة وإشراف د. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب سهرة العام الجديد التى تذاع يوم الجمعة ٣١ ديسمبر علي شاشة التليفزيون المصري، بالتعاون بين جامعة عين شمس والتليفزيون المصري، وفى إطار الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد من قصر الزعفران الأثري ليلة رأس السنة، تحت إشراف نائلة فاروق رئيس التليفزيون.



وتستضيف السهرة د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والمايسترو العالمي نادر عباسي والفنانة الهام شاهين بمصاحبة كورال جامعة عين شمس وتذاع السهرة علي شاشة القناة الثانية والفضائية المصرية.

ينظم مركز التوظيف بجامعة عين شمس وينفذ محاكاة لمقابلات العمل مع بعض الشركات لرفع وعى طلاب و خريجى الجامعة على كيفية تأدية مقابلات العمل داخل الشركات ومعرفة ما يتطلبه سوق العمل والاطلاع على الوظائف المطلوبة فى مختلف المجالات المتنوعة.

يأتي ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس والأستاذ الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب و إشراف الدكتور أيمن فريد مدير مركز التوظيف.

شارك فى هذا الحدث 3 شركات وهي "سامرج - إجادة - بريدفاست" بحضور 3 ممثلين عن كل شركة من إدارة الموارد البشرية لعمل المقابلات مع جميع الطلاب والخريجين من مختلف الكليات والتخصصات.

هذا وقد حضر المقابلات اكثر من ١٠٠ طالب و خريج و كانت مدة المقابلة الواحد لكل طالب مع الشركة التى تم اختيارها تتراوح ما بين ٣٠ - ٤٠ دقيقة تشمل عمل مقابلة عمل حقيقة مع إعطاء ١٠ دقائق تقيم من الشركة للطالب على أداءه و كيفية تطوير مهاراته المهنية و مراجعة على السيرة الذاتية أيضا.

يأتي هذا في إطار سعي مركز التوظيف لتوفير فرص أقرب للواقع لطلاب وخريجي الجامعة مما يمكنهم من المنافسة في سوق العمل. ويعتبر هذا أول حدث من نوعه في مجال نماذج محاكاة المقابلات لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٢

نظم اليوم مهندسة ريم رحيم نائب مدير المركز للشراكات والعلاقات المؤسسية ومهندس محمود عاطف مدير المشروعات بالمركز. وقد قام قسم التطوير المهني بقيادة الأستاذة فرح طارق بتقديم نصائح خاصة باجتياز مقابلات العمل والتخلص من التوتر على هامش اليوم