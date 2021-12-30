خدمات أكاديمية وإرشاد أسري.. جامعة المنصورة تحتفل بمرور عام على مركز ذوى الهمم

نظم مركز خدمات الأشخاص ذوى الهمم بجامعة المنصورة احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمي للاعاقة ومرور العام الأول على افتتاح وإنشاء المركز وذلك تزامنا مع اليوم العالمى للاعاقة، مركز جامعة المنصورة للاشخاص ذوى الاعاقة يكرم الطلاب واعضاء هيئة التدريس على جهودهم فى نهاية عام 2020/2021 وفى اطار احتفال الجامعة باليوبيل الذهبى.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة ، الدكتور محمد عطية البيومى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، الدكتور طارق غلوش عميد كلية التجارة والدكتور محمود الجعيدى عميد كلية الاداب والدكتور تامر صالح وكيل كلية الحقوق الأسبق ، الدكتورة سماح خميس مدير المركز ، الدكتورة ايمان ابوالفضل نائب مدير المركز ، الدكتورة دينا محسن ممثل هيئة الامديست ولفيف من اعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأولياء أمور الطلاب ذوى الاعاقة وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي .

فيما تم خلال الاحتفالية عرض فيديو توضيحي يستعرض إنجازات المركز خلال العام الماضي وكلمة مسجلة للدكتور ايمن عاشور نائب وزير التعليم العالى والتى يشيد فيها بدور المركز وقدرته على التوعية والتغيير فى المجتمع المحيط بالجامعة ونقلها إلى أماكن متعددة كما لو كنا جميعا سفراء المركز.

وأكد الدكتور أشرف عبد الباسط أن المركز يعد منارة للطاقة الإيجابية وأنه سعيد جدا بجميع الانجازات التى تمت خلال العام الماضي وان المركز يتواكب مع رؤية الجامعة وتحقيق أهداف القيادة السياسية فى الاهتمام بالأشخاص ذوى الاعاقة.

ووجه بضرورة تبنى المركز لمشروع اكتشاف المواهب والمبدعين من ذوى الاعاقة فى جميع المجالات و توفير الرعاية والدعم اللوجيستي لهم حتى يتم ظهورهم بالشكل المناسب لهم كما أكد أن إدارة الجامعة والعمداء بالكليات تدعم جميع المتطلبات والاحتياجات الخاصة بذوى الاعاقة.

وأشار الدكتور محمد عطية فى كلمته الى أن الجامعة تفتح جميع أبوابها لجميع الطلاب وأن التيسيرات متاحة للاشخاص ذوى الاعاقة من خدمات تعليمية وادارية وكذلك الاقامة داخل المدن الجامعية والتسكين فيها وجميع الخدمات بالكليات المختلفة.

و ذكرت الدكتورة سماح خميس مدير المركز الخدمات المقدمة من المركز بالارقام من كافة النواحى خدمات أكاديمية وإرشاد أسرى وتسكين فى المدن الجامعية والتعاون مع الإدارات المختلفة بالجامعه والمبادرات الطلابية وورش العمل والمؤتمرات والندوات وإعداد فريق المتطوعين من كليات الجامعة المختلفة والمنح الدراسية التي تقدم لطلاب الدراسات العليا والتسهيلات المتعددة التى يقدمها المركز لطلابه المترددين عليه.

وفى نهاية الاحتفالية تم تكريم أسرة المركز إدارة وموظفين . وفريق من ذوى الاعاقة المتردده بصفة دائمة على المركز وكذلك فريق المتطوعين من كليات الجامعه المختلفة والذى يساهم بشكل كبير فى تحقيق الدمج المجتمعى بالجامعة والتقاط بعض الصور التذكارية مع الحضور من جميع الفئات.

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