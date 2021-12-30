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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان يشارك جمهوره بـ فيديو من حفله الأخير في دبي.. شاهد

صدى البلد

شارك الفنان  محمد رمضان، جمهوره بفيديو  من حفلة الأخير فى دبى وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

 

وكتب محمد رمضان " It was an amazing night #2021
#expo2020 @expo2020dubai ".

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وفي سياق آخر، أثار محمد رمضان الجدل في الأيام القليلة الماضية بسبب أزمته الأخيرة في العراق، حيث كان على موعد لإحياء حفل كبير في العراق وسط حضور جماهيري ضخم، وبالفعل تم الحفل، لكنه خلف وراءه جدلاً كبيرًا، وانتقادات كثيرة.

 

واعتاد محمد رمضان الخروج بمواقف غريبة ملفته للأنظار، فظهر في لقاء تليفزيوني ممسكا بالشيشة، وقال خلال اللقاء: «شيشة عظيمة.. بتفكرني بالشيشة المصرية وشيشة رفاعي الدسوقي»، ثم تذكر جملة: «آه دا انت معلم وانت واقف بتتكلم ما تمسك الشيشة بقى.. هذا دور الفن في تقارب الشعوب».

محمد رمضان الفنان محمد رمضان برج خليفة

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