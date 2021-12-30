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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

قرار عاجل من حماية المستهلك ضد شركة جي بي غبور اوتو.. تفاصيل

صدى البلد

أصدر جهاز حماية المستهلك بيانا بشأن  ما تم  تداوله علي وسائل التواصل الاجتماعى عن حادث انقلاب لإحدى شاحنات النقل الخاصة بسيارات ماركة "هافال H6" .

 

وقال الجهاز حماية المستهلك إنه بمجرد رصد الحادث تم مخاطبة شركة جي بي غبور اوتو وكيل سيارات هافال للإفادة عن الحادث، حيث قامت الشركة بالاستجابة الفورية وتوضيح كافة التفاصيل و إرسال خطاب للجهاز موضحا به أرقام شاسيهات السيارات  المتضررة وبياناتها كالتالي:

LGWEF4A53NH918024- 

LGWEF4A57NH918303- 

LGWEF4A5XNH918263- 

LGWEF4A57NH917720- 

LGWEF4A58NH918276- 

LGWEF4A53NH917911- 

وأكد حماية المستهلك " أنه لن يتم التعامل على هذه السيارات بإعتبارها سيارات جديدة وسيتم موافاة الجهاز بكافة الإجراءات التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن.

حماية المستهلك جهاز حماية المستهلك ي بي غبور اوتو سيارات ماركة هافال H6

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