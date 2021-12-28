حماية المستهلك يطالب بعدم خصم الضريبة من سعر السلعة.. فيديو

قال المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مفهوم السعر الشامل، هو الذى يشمل جميع الخدمات، معلقًا: "إن مقدم السلعة عليه أن يضيف عليه كل الخدمات وضرائب وكل شئ، بحيث المواطن يدفع المبلغ المدون على السلعة".

وأضاف رئيس جهاز حماية المستهلك، خلال حواره ببرنامج آخر النهار، المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن الجهاز مر على 5000 موقع، وتم ابلاغهم بفترة زمنية، لتغيير الأسعار، بحث: "اللى مكتوب على السلعة هو اللى هيدفع مينفعش نضيف الضريبة بعد السعر".

ولفت إلى أن الكارت الخاص بـ شركات الاتصالات اللى بـ 10 عليه أن يعطى 10 جنيهات وليس أقل، كما يحدث الآن، موضحًا أن هناك تواصل مع الجهات المعنية لحل هذه المشكلة".

وتابع :" غير مقبول أن يدفع المواطن ثمن ويحصل على سلعة مكتوب عليها سعر أقل".