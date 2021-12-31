طرق بسيطة للتفرقة بين الإصابة بكورونا أو متحور أوميكرون

يعاني العالم منذ قرابة العامين من ازمات متتالية بسبب تفشي فيروس كورونا بين دول العالم، و لم تتوقف الأزمات فإن الامر تخطى الحدود و القارات و تحور فيروس كورونا وخرج من رحمه متحورات آخرى أشد خطورة آخرهم متحور أوميكرون .



وبحسب ما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن أعراض متجحور أوميكرون كما وصفها الأطباء و العلماء تعتبر أقل حدة من فيروس كورونا إلا أنها ليست بسيطة و إن لم يتم السيطرة عليها من البداية قد تنهي على حياة الإنسان .

وفي السطور التالية سنستعرض طرق بسيطة يمكن من خلالها الكشف عن الإصابة بمتحور اوميكرون و التفرقة بينه و بين فيروس كورونا :



-حكة الحلق

تعتبر من أبرز الأعراض المشتركة بين كل المصابين بمتحور أوميكرون الجديد، فقد يشعر المريض بحكة و إلتهاب في الحل تتسبب في تغليظ الصوت و لكنها لا تستمر أكثر من 5 أيام مع تناول الأدوية .



-الصداع

يعتبر الصداع من الأعراض الشهيرة التي أكد عليها الأطباء لمصابي متحور أوميكرون، فقد يشعر المريض بصداع من متوسط إلى شديد للغاية في أحد الجوانب في الرأس و لا يستمر طويلا .



-سيلان الأنف

60% من مصابي متحور أوميكرون أكدوا أن ذلك العرض متلازم مع المرض منذ أن أصيبوا بالمتحور .



-العطس

يعتبر من الأعراض المتشابهة، فإن مصابي فيروس كورونا و متحور أوميكرون أكدوا أنهم يعانون من العطس و إحساسهم بالحكة في أنفهم و شعورهم بضيق التنفس في بعض الأحيان .

