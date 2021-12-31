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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

طرق بسيطة للتفرقة بين الإصابة بكورونا أو متحور أوميكرون

صدى البلد

يعاني العالم منذ قرابة العامين من ازمات متتالية بسبب تفشي فيروس كورونا بين دول العالم، و لم تتوقف الأزمات فإن الامر تخطى الحدود و القارات و تحور فيروس كورونا وخرج من رحمه متحورات آخرى أشد خطورة آخرهم متحور أوميكرون . 


وبحسب ما ورد في صحيفة " ديلي ستار"، فإن أعراض متجحور أوميكرون كما وصفها الأطباء و العلماء تعتبر أقل حدة من فيروس كورونا إلا أنها ليست بسيطة و إن لم يتم السيطرة عليها من البداية قد تنهي على حياة الإنسان .

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وفي السطور التالية سنستعرض طرق بسيطة يمكن من خلالها الكشف عن الإصابة بمتحور اوميكرون و التفرقة بينه و بين فيروس كورونا :


-حكة الحلق 
تعتبر من أبرز الأعراض المشتركة بين كل المصابين بمتحور أوميكرون الجديد، فقد يشعر المريض بحكة و إلتهاب في الحل تتسبب في تغليظ الصوت و لكنها لا تستمر أكثر من 5 أيام مع تناول الأدوية . 


-الصداع
يعتبر الصداع من الأعراض الشهيرة التي أكد عليها الأطباء لمصابي متحور أوميكرون، فقد يشعر المريض بصداع من متوسط إلى شديد للغاية في أحد الجوانب في الرأس  و لا يستمر طويلا . 


-سيلان الأنف 
60% من مصابي متحور أوميكرون أكدوا أن ذلك العرض متلازم مع المرض منذ أن أصيبوا بالمتحور . 


-العطس
يعتبر من الأعراض المتشابهة، فإن مصابي فيروس كورونا و متحور أوميكرون أكدوا أنهم يعانون من العطس و إحساسهم بالحكة في أنفهم و شعورهم بضيق التنفس في بعض الأحيان . 
 

أزمات فيروس كورونا الحدود القارات متحور اوميكرون اوميكرون

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طرق بسيطة للتفرقة بين الإصابة بكورونا أو متحور أوميكرون

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