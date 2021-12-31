تحرك أمنى بعد تضرر سيدة من تعدى زوجها ونجلها عليها بسوهاج

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يظهر خلاله (إحدى السيدات - مقيمة بسوهاج) تتضرر من (زوجها ونجلها – مقيمان بذات الناحية) لقيامهما بالتعدى عليها بالضرب وإحداث بعض الإصابات بها والإستيلاء على مبلغ مالى وأخذ طفلتهما رغماً عنها.

بالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة المنشأة من المذكورة بتضررها من زوجها ونجلهما على النحو المشار.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقهما وبسؤالهما قررا بوجود خلافات أسرية بينهم وأضافا بتركها لمنزل الأسرة تاركة الطفلة بإرادتها ، ونفيا واقعة التعدى عليها أو الإستيلاء على المبلغ المالى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.