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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلى يعترض على انضمام السولية لمنتخب مصر

صدى البلد

قال الاعلامي  محمد شبانة :"النادي الأهلي مندهش من قرار كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر من ضم لاعبه عمرو السولية إلى صفوف المنتخب رغم إصابته التي تستغرق وقت لعودته".


وتابع برنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc : "موسيماني خلال اجتماعه مع محمود الخطيب رئيس النادي عبر عن اندهاشه من قرار كيروش بضم السولية وهناك تخوف لدى القلعة الحمراء وموسيماني من مشاركة السولية وعدم تماثله الشفاء التام وإصابته مرة اخرى وبالتالي لا يستطيع المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية والأهلي حاول التواصل مع اتحاد الكرة بهذا الشأن".

 

نوستالجيا/ زى النهاردة.. الاهلي يتوج فى ياوندي بطلا لابطال الكؤوس للمرة الاولي في تاريخه.

توج فريق الكرة الأول بنادى الاهلي يوم الاحد الموافق 30 ديسمبر عام 1984 بطلا لابطال الكؤوس للمرة الاولي في تاريخه.

وذلك بعد تغلبه في ياوندي علي كانون ياوندي الكاميروني بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح في اياب المباراة النهائية.

وكان الوقت الاصلي قد انتهي بفوز أصحاب الارض بهدف دون رد وهي نفس نتيجة لقاء الذهاب التي فاز بها النادى الأهلى قبل شهر بالقاهرة.

قبل المباراة سرت شائعة قوية  في ياوندي تؤكد أن تيوفيل أبيجا قائد الكاميرون فى ذلك الوقت والكابتن السابق لكانون ياوندي والذي كان يلعب في ذلك الوقت لاحد أندية في فرنسا قد وصل ياوندي خصيصا لاداء المباراة خاصة أنه مقيد بقائمة نادي كانون لهذا الموسم.

أقيمت مباراة الأهلي وكانون ياوندي على ملعب ستاد أومني سبور بصافرة تحكيمية مكونة من:  العويسي بابا من المغرب ومعاونيه عبد العلي ناصري ولاراش محمد وكامارا رئيس اتحاد الكرة الغيني مراقبا للقاء.

مثل النادى الاهلي فى المباراة كل من: 
أحمد شوبير ومدحت رمضان وضياء السيد ومحمود صالح وربيع ياسين وعلاء ميهوب ومجدي عبد الغني ومحمد عامر ومصطفي عبده  وطاهر أبو زيد وزكريا ناصف.

فيما جاء تشكيل كانون ياوندي على النحو التالي: 
سونج ادينيه  وينامزي واونانا وابينا انجوندو وكوندي واينيميه-دانج ومبارجا ونجيا.

نجح النادى الاهلي فى الاحتفاظ بشباكه نظيفة خلال 55 دقيقة وتألق خلالها أحمد شوبير.

وتمكن دانج أخطر مهاجمي كانون ياوندي من تسجيل هدفا لفريقه من ضربة ركنية وأعلن الحكم العادل و الممتاز العويسي بابا نهاية المباراة ليتساوي الفريقان ويحتكم العويسي لضربات الجزاء لتحديد الفريق الفائز بالكأس.

سدد مجدي عبد الغني الضربة الاولي وتصدى لها الحارس الكاميروني ثم أسامة عرابي وزكريا ناصف وضياء السيد وعلاء ميهوب بينما أنقذ شوبير الضربتين الثانية والثالثة عن طريق كلا من ايواني ودانج ونجح كلا من جوزو ونيامزي في تسجيل الركلتين الاولي و الرابعة ولم تنفذ الركلة الخامسة.

محمود الخطيب الأهلى موسيمانى كأس العالم للاندية السولية منتخب مصر

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