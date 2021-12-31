في ليلة رأس السنة .. تعرف علي اتيكيت اختيار الهدايا للعروسين والأهل

يصادف اليوم 31 ديسمبر ليلة رأس السنة ومع الاحتفال بهذه المناسبة يحرص الكثير من الأشخاص على تقديم مجموعة متنوعة من الهدايا سواء بين الأصدقاء أو الأقارب أو غيرهم.



ولكن يحتار الكثير من الأشخاص في اختيار الهدايا المناسبة و القيمة، فهناك بعض القواعد التي لابد من مراعاتها عند اختيار الهدايا سواء في ليلة رأس السنة أو أي مناسبة مختلفة.



وفي هذا السياق قدمت خبيرة الاتيكيت و المظهر ايمان عفيفي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، اتيكيت و قواعد اختيار الهدايا قبل شرائها في رأس السنة.

ما هو اتيكيت اختيار الهدايا

- هدايا الكريستال تكون ملائمة بين الأزواج والعروسين أثناء الخطوبة والعلاقات العاطفية.

- هدايا الثياب، والعطور، والساعات، والأحذية تكون ملائمة بين الأهل والأخوة والأبناء والأمهات.

- الكتب والأقلام وساعات المكتب وأطقم المكتب وساعات الحائط بين الزملاء فى العمل.

- الحلويات والشوكولاتة والفواكه للزيارات العائلية.

- الزهور والنباتات فى زيارة المريض وزيارة العروسين ويجب إرفاق كارت بالاسم وكلمه لطيفه للمناسبة معها.

- لا تهدى العطور إلا للأشخاص المقربين ونتأكد من أنه العطر المحبب إليه.

- لا تقدم هدية لا يستطيع المستلم أن يردها إليك أو ما يعادلها لكى لا يشعر بالحرج.

- يجب محو قيمة الهدية المادية ولا نقدم هدية للشخص فور تلقينا هدية منه وكأنها "الند بالند".