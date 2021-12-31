القسم الثاني.. زد يواجه السكة وصدام بين الداخلية والترسانة

تقام في تمام الساعة الثانية والنصف عصر مساء اليوم، مباريات الجولة الثالثة عشر من مسابقة دوري القسم الثاني لمجموعة القاهرة.

ويسعى فريق زد اف سي لمواصلة الانتصارات وصدارة ترتيب مجموعة القاهرة أمام منافسه السكة الحديد.

في حين يحاول فريق الداخلية تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط أمام الترسانة لتقليل الفارق مع المتصدر زد .

مباريات اليوم في دوري القسم الثاني :



زد - السكة الحديد

النصر - بور فؤاد

بورتو السويس - وادي دجلة

الإنتاج الحربي - منتخب السويس

المريخ - القناة

الداخلية - الترسانة

بلبيس - المصرية للأتصالات

بنها - بتروجيت

ترتيب مجموعة القاهرة

1- زد : 28 نقطة

2- الداخلية : 23 نقطة

3- بورتو السويس : 22

4- ببتروجيت : 22

5- وادي دجلة : 21

6- منتخب السويس :21

7- السكة الحديد : 19

8- الترسانة : 18

9- القناة : 16

10- المصرية للإتصالات : 14

11- النصر : 12

12- الانتاج الحربي : 11

13- المريخ : 9

14- بلبيس : 9

15- بنها : 6

16- بورفؤاد : 6