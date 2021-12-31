علوم عين شمس تناقش "الأمان والسلامة والصحة المهنية بالمعامل"

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلوم جامعة عين شمس، تحت إشراف الدكتورة أماني سليمان خالد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة محاضرة بعنوان "الأمان والسلامة والصحة المهنية بالمعامل".

تشارك في إلقاء المحاضرة كل من أشرف مغاوري عبد الصادق مدير إدارة المعامل بالكلية، لمياء أحمد محمد أخصائي بقسم الكيمياء الحيوية.

تحت رعاية الدكتورمحمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، الدكتور محمد رجاء محمد السطوحى عميد الكلية.



وتحدث أشرف مغاوري عن " مفهوم الأمن والسلامة والفرق بين الخطر والمخاطرة كما ذكر أنواع المخاطر ومنها ( هندسيه- كيميائيه – بيولوجيه – فيزيائية ) ، وإستعرض ذلك من خلال فيلم وثائقى يوضح كيفيه التعامل مع كل نوع من تلك المخاطر، كما أوضح سلوك التعامل الآمن والوقاية من حوادث المعامل, بالإضافة لشرح التشريعات الخاصة بالأمان والسلامة والصحة المهنية وبيئة العمل المذكورة بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.



وأشارت لمياء إلى ( أخطاء العمل بالمعامل وطرق علاجها ) وخاصة المعامل التي قد تؤدي إلى أخطار بيولوجية كما أوضحت كيفيه تخزين المواد الكيميائيه والمواد المشعه كلا على حده مع وضع اللاصق الخاص بكل مادة وأكدت علي ضرورة التأكد من غلق محابس الغاز والكهرباء بعد الإنتهاء من العمل بالمعمل لمنع أى خطر أو حريق لا قدر الله وتعد تلك الخطوة أهم عوامل السلامة والصحة المهنية, وإختتمت المحاضرة بأنه لكى نقى أنفسنا من تلك هذه المخاطر لابد أن تكون المعامل مجهزة بوسائل الأمن والسلامة والأجهزة المستخدمة آمنة .