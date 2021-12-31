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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حصاد 2021.. ماذا أنجزت التعليم في ملف تدريب المعلمين على مدار العام؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حصاد تدريبات المعلمين المصريين على مدار عام 2021 .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم ، إن الأكاديمية المهنية للمعلمين قامت بـ :

  • تدريب 6100 من مديري ووكلاء المدارس على مهارات القيادة
  • تدريب 2187 معلما على أساسيات التوجيه الفني
  • تدريب 556 متدربا على برنامج تطبيقات الإدارة التربوية لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية
  • تدريب 1309 معلمين على بنامج التسكين على الكادر
  • تدريب 27733 معلم لغة عربية لرفع أدائهم المهني
  • تدريب 22290 معلم لغة انجليزية لرفع أدائهم المهني
  • تدريب 15653 معلم علوم لرفع مستوى أدائهم المهني
  • تدريب 14844 معلم دراسات اجتماعية لتنمية مهاراتهم
  • تدريب 22837 معلم رياضيات لتنمية مهاراتهم

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه تم توفير عدد 3 مراكز تدريبية ، وتم تقديم 15 حقيبة تدريبية ، وبلغ عدد ورش عمل تحليل البرامج التدريبية 3 ورش

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التعليم تعلن حصاد إنجازات2021.. مصر تقفز 19مركزا بمؤشر المعرفة العالمي وتحتل المرتبة 53

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يوهانسن عيد : مصر الـ39 عالميا في جودة التعليم .. 26.5% الاعتماد في "مؤسسات العالي" .. و12% قبل الجامعي خلال 7 سنوات

كما أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه تم تدريب 50 متدربا على برنامج صناع القرار في أكاديمية ناصر، كما تم تدريب 48 متدربا على فنون المراسم والبروتوكول واعداد وتنظيم المؤتمر والمعارض، وتم تدريب 55 متدربا على برنامج السلامة المهنية والأمن الصناعي، وتم تدريب 98 متدرب على استراتيجية الامن القومي ، وتم تدريب 10 الاف متدرب على الأزمات والتفاوض في ضوء كوفيد 19 ، وتم تدريب 11 ألف متدرب على برنامج تنمية مهارات التواصل.

 

وكانت قد أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تقريراً مفصلا عما حققته من إنجازات ومشروعات وبرامج خلال عام 2021.

 

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه تم تحقيق العديد من الانجازات في جميع جوانب العملية التعليمية، مشيرةً إلى أنه قد تمت عملية رصد وتقييم إنجازات الوزارة في ضوء أهداف استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 والتي تعد المرجعية الأساسية التي يستند إليها في عملية التقييم.

وتبنت وزارة التربية والتعليم أهدافا استراتيجية بما يضمن توفير خدمة تعليمية تتسم بالجودة والقدرة على تلبية تطلعات المواطنين ، وجميع المعنيين بتطوير العملية التعليمية، بما يتفق مع الأهداف المنصوص عليها في محور التعليم بـاستراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) ، والتي تهدف إلى تحقيق:

  • تعليم عالي الجودة متاحاً للجميع دون تمييزمرتكزاعلى التعلم المتمكن تكنولوجياً وجودة الحياة المدرسية.
  • تعليم يتميز بإطار نظام مؤسسي كفء وعادل ومستدام.
  • تعليم قادر على بناء الشخصية المتكاملة وإطلاق امكانياتها إلى أقصى مدى لمواطن معتز بذاته ومستنير ومبدع ومسئول وقابل للتعددية ويحترم الاختلاف وفخور بتاريخ بلده وشغوف ببناء مستقبلها.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد ملخصا لـ إنجازات وزارة التربية والتعليم في ضوء الاهداف سالفة الذكر وذلك في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2021.

حيث أكدت وزارة التربية والتعليم ، أن مصر قد تقدمت ، في مؤشر المعرفة العالمي للعام 2021 ،حيث  حصلت على المركز53  على مستوى 154 دولة للعام الحالي ، لتقفز 19 مركزا مقارنة بالعام الماضي على مستوى 138 دولة خلال العام الماضي 2020.

 

كما جاء ترتيب مصر في التعليم الفني والتقني في المركز 68 لتقفز 12 مركزا مقارنة بعام 2020 حيث كانت مصر العام الماضي في المركز 80

وتم التوسع في إنشاءالمدارس بمحافظات الجمهورية، حيث تم إنشاء وإحلال وتجديد 13993 فصل ، منها إحلال  وتجديد 3718 فصل، وتم إنشاء 10275 فصل جديد بمختلف المراحل التعليمية. 

كما تم انشاء 3933 فصل في القرى الأكثراحتياجا بمختلف البرامج والمبادرات

وقام صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بتمويل إنشاء عدد 7 مدارس وعدد 1 ادارة تعليمية

وواصلت وزارة  التربية والتعليم عملها على توفيرالعديد من المنصات بجانب بنك المعرفة المصري التي تسمح بإستمرار عملية التعلم، والتي بدأتها الوزارة منذ بداية انتشارجائحة فيروس كورونا.

وتم اطلاق قناة مدرستنا 1 و قناة مدرستنا 2 والتي وصل عدد المشتركين بها على موقع يوتيوب 60 ألف مشترك.

التربية والتعليم التعليم حصاد تدريبات المعلمين عام 2021

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