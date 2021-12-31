طوارئ بالقابضة للمياه لمواجهة الأمطار بالمحافظات.. صور

تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، جهود تعامل شركات مياه الشرب والصرف الصحي فى التعامل مع تجمعات مياه الأمطار فى المحافظات.

وشهدت محافظات الإسكندرية ودمياط والشرقية والبحيرة والمنوفية والقاهرة أمطار من متوسطة الي غزيرة منذ فجر اليوم، فى تواجد رؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحى، لتفقد أعمال سحب المياه.

وتابع اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، تمركزات المعدات بالطريق الزراعي ومدخل عبد القادر والكيلو 21 العجمى ومنطقة شهر العسل ووادي القمر والطريق الصحراوي مرورا بمنطقة الجراري وامام مسجد الفرقان، وأعمال سحب تجمعات المياه البسيطة بجوار كوبري محرم بك وشارع امين يحيي زيزينيا وأبيس الأولي والثانية وأمام طلعت مصطفي وعند ك٤٥ وتم التعامل ورفع تجمعات المياه في تلك المناطق.

كما تابع المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أعمال سحب المياه فى مناطق روكسى ومصر الجديدة والتحرير والمعادى والسلام والمقطم، والتى شهدت أمطار متفرقة حتى الآن على أنحاء محافظة القاهرة.

وتابع المهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، سحب تجمعات المياه المتراكمة في مناطق جامعة القاهرة والمهندسين وشارع جامعة الدول العربية والدقة وفيصل والهرم والدائرى.

وقال المهندس خالد جمال الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أن المحافظة شهدت منذ صباح اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة، منها مناطق مدينة الروضة، ومدينة كفرالبطيخ، ومدينة فارسكور، ورأس البر، ويتم التعامل اولا بأول مع أى تجمعات للمياه.

فيما تابع المهندس محمد سعيد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، أعمال سحب المياه فى أنحاء ومناطق المحافظة، مشيرا إلى تمركز المعدات والاطقم الفنية منذ الأمس والتعامل الفورى مع أى تجمعات للمياه.

وفى الفيوم، تابع المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، فرق الصيانه وعمال الصرف الصحي أثناء شفط مياه الأمطار من أماكن تجمعها بشوارع الفيوم عن طريق سيارات الكسح، كما أعلن رئيس الشركه عن تلقى اى بلاغات بأماكن تجمع الأمطار للتحرك فورا لشفطها وكسحها عن طريق معدات وآلات وسيارات الشركة وذلك عن طريق الاتصال بالخط الساخن ١٢٥ من اى تليفون ارضي بجانب رصد الاماكن عن طريق غرف العمليات التى تعمل بصفة مستمرة منذ تنبأ هيئة الأرصاد الجوية بموجة الطقس السيء.

وأوضحت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان لها أنه يتم التعامل الفورى اول بأول مع أى تجمعات للمياه، مع استمرار تمركز معدات وفرق الطوارئ في جميع انحاء المحافظة علي مدار ٢٤ ساعة للعمل علي الإسراع في رفع مياه الأمطار حال تجمعها واستمرار أعمال تطهير البالوعات والشنايش علي مدار الساعة.

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