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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حوادث الطقس السئ.. سيارة نقل تقتحم الجزيرة الوسطى على الطريق الزراعي بالقليوبية

جانب من الحادث
جانب من الحادث

شهد طريق القاهرة – الاسكندرية الزراعى السريع بمدينة قها فى القليوبية، اصطدام سيارة نقل بالجزيرة الوسطي بسبب سقوط الأمطار وسوء الأحوال الجوية، حيث انحرفت السيارة واصدمت بالجريزة الوسطى للطريق مما أدى تعطل حركة سير السيارات.


وعلى الفور انتقل رجال المرور للتعامل مع الحادث الذى لم يسفر عن وقوع أى اصابات أو خسائر بشرية.


تلقى مدير أمن القليوبية إخطارا بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعى بقها وتبين من المعاينة انحراف سيارة نقل رقم د ن ب 3626 عن الطريق بسبب السرعة الزائدة وسقوط الأمطار على الطريق دون وقوع إى إصابات أو خسائر فى الأرواح.


وكانت محافظة القليوبية شهدت سقوط أمطار متوسطة اليوم الجمعة بمختلف مناطق المحافظة دون تأثير على حركة المواطنيين والحركة المرورية فى الشوارع وحركة البيع والشراء فى الأسواق.


من جانبها أعلنت محافظة القليوبية حالة الطوارئ لمواجهة تقلبات الطقس السيئ حيث أصدر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ الإقليم توجيهاته إلى رؤساء المدن والأحياء برفع درجة الاستعداد لمواجهة سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار.
 

وأمر محافظ القليوبية بتشكيل غرفة عمليات على مدار 24 ساعة لتلقي جميع شكاوى المواطنين الخاصة بتجمعات مياه الأمطار، والمتابعة لحالة الشوارع المختلفة، ورصد أي حالات طارئة لسرعة التعامل معها وكذا رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات بجميع مدن ومراكز المحافظة.
 

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التنسيق بين كل الأجهزة المعنية بنطاق المحافظة لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة الأمطار والتعامل الفوري معها وتفعيل غرف العمليات الفرعية وإدارة الأزمات والكوارث بجميع قطاعات المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها.
من ناحية اخري واصلت فرق الطوارئ بشركة مياه الشرب والصرف الصحي فى القليوبية رفع تجمعات مياه الأمطار بالشوارع وتمركزت المعدات بمناطق تجمع مياه الأمطار والطرق الرئيسية والميادين وطريق مصر الإسكندرية الزراعي وطريق بنها المنصورة وطريق شبرا بنها الحر والأنفاق مع استمرار موجة انخفاض درجة الحرارة وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تساقط الأمطار اليوم الجمعة. 
وتابع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، أعمال رفع تجمعات المياه ووجه باستمرار رفع درجة الاستعداد وضرورة تواجد وتمركز المعدات وفرق الطوارئ بمناطق تجمع مياه الأمطار، وضرورة التنسيق الكامل مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة والإدارة العامة لمرور القليوبية لتيسير حركة المرور بكافة مدن المحافظة. 

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