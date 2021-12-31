الصين تحظر على لاعبي المنتخبات وشم أجسادهم.. فيديو

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، حظرالسلطات الرياضية الصينية على لاعبي منتخباتها الوطنية وشم أجسادهم، وطلبت من الذين يحملون أوشاما "إزالتها"، بهدف تقديم "القدوة الجيدة للمجتمع". وتعتزم القوة الشيوعية وضع حد للعادات الأجنبية التي تعتبر مبتذلة وتخالف التقاليد المحلية.

ودعت السلطات المحلية إلى التركيز على القيم "الوطنية"، في حين دعا المنظم السمعي البصري الصيني في الأشهر الأخيرة إلى وضع معايير جمال "صحيحة" وحظر الرجال "المثليين" و"المؤثرين المبتذلين".

في بيان صدر بعنوان "اقتراحات لتعزيز إدارة لاعبي كرة القدم"، قالت الإدارة العامة للرياضة في الصين إن الفرق الوطنية على جميع المستويات ملزمة بـ "تنفيذ بصرامة" المتطلبات الجديدة.

وضع أوشام جديدة،

وقال البيان "يُحظر بشدة على لاعبي المنتخب الوطني وفريق الناشئين وضع أوشام جديدة، وينصح الذين لديهم أوشاما إزالتها.