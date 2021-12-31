أحدهم انتحل صفة ضابط شرطة .. تفاصيل مشاجرة عدد من الأشخاص فى المريوطية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع الفيديو الذى تم تداوله على إحدى الصفحات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً وقوع مشاجرة بمنطقة المريوطية بدائرة قسم شرطة الطالبية وادعاء أحد الأطراف بأنه ضابط شرطة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 ديسمبر الجاري تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة بحدوث مشادة كلامية بين كلاً من (طرف أول : 4 أشخاص طرف ثان : شخصين – جميعهم مقيمين بدائرة القسم) بسبب أولوية المرور بين الطرفين أثناء سيرهما بسيارتين بمحل البلاغ وتعدى الطرفين كل منهما على الآخر لفظياً.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الطرفين ، وتبين قيام أحد الأشخاص من "الطرف الأول" بانتحال صفة ضابط شرطة وقيامه بتزوير "كارنيه" لإيهام المواطنين بأنه ضابط بالخدمة وبسؤالهم تبادلوا الاتهامات فيما بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.