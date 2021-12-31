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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان من الورود.. منة فضالي تحتفل بالعام الجديد بجلسة تصوير جديدة

منة فضالي
منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

 

وظهرت منة فضالي في الصورة بفستان أبيض مزركش بالورود ذات اللون الأحمر، مع قصة شعر قصيرة، وميك أب جرئ يبرز ملامح وجهها.

 

وعلقت منة فضالي علي الصورة كاتبة: “𝙷𝚊𝚙𝚙𝚢 𝙽𝚎𝚠 𝚈𝚎𝚊𝚛”.

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اعتبرت الفنانة منة فضالي أن عام 2021 كان بالنسبة لها موفقا للغاية وسعيد حيث قدمت عديد من الأعمال سواء في السينما أو الدراما. 

وقالت منة فضالي في تصريح خاص لـ صدي البلد : أرى أنها سنة كلها خير الحمد لله ونجاح ورضي النفس أهم وأهم وسعيدة بكل خطوه بتكون ليها تأثير في حياتي. 

وأضافت منة فضالي : أن أصعب الأشياء التي مرت علينا في عام 2021 هي جائحة كورونا التي تهدد العالم واتمنى أن تنتهى في العام الجديد. 

وأوضحت منة فضالي : اتمنى في العام الجديد 2022 ان يعم الخير للبلاد وأن يكون هناك مزيد من التطوير في شتى المجالات وأما على مستوى العملي بالنسبة لي أن أقدم أعمالا تليق بجمهوري وأن تلقى استحسانهم. 

 

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