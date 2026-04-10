شيلوه جولي تخطف الأنظار مع أول ظهور لها في عالم الفن| شاهد

أثارت شيلوه نويل جولي ابنة النجمين العالميين أنجلينا جولي وبراد بيت ضجة واسعة مع أول ظهور لها في عالم الفن، لكن بشكل غير تقليدي، وذلك من خلال مشاركتها في فيديو كليب لإحدى أشهر نجمات الكيبوب حاليًا Dayoung دايونج، في أغنية What's a Girl to Do.

وتفاعل الجمهور مع ظهورها، حيث امتلأت التعليقات بالإشادة، خاصة بسبب الشبه الكبير بينها وبين والدتها وجاءت كالاتي : "هل هذه ابنة أنجلينا جولي؟"، "جينات جولي واضحة جدًا"، و"تشبه والدتها بشكل مذهل"، وهذا التفاعل السريع ساهم في تصدر اسمها للتريند.

الجدير بالذكر ان شيلوه، البالغة من العمر 19 عامًا، تبدو في بداية طريقها الفني، مع مؤشرات قوية على أن اهتمامها يتجه نحو الموسيقى والرقص أكثر من التمثيل التقليدي.