عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

المفتي يوجه نصائح عن 2022.. ويؤكد: التأمل في العام الجديد مراجعة محاسبة للذات على عملها

شوقي علام
شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام- مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم: إن محاسبة الإنسان لنفسه على ما يصدر عنه من تصرفات أولًا بأول؛ من الأمور المطلوبة شرعًا، فإن ذلك يوقظ وجدانه ويُحيي شعوره من أجل استدراك الخطأ إن وُجد فيعمل على تصحيحه.

جاء ذلك، خلال لقائه الأسبوعي في برنامج نظرة مع الإعلامي حمدي رزق، على فضائية صدى البلد، مضيفًا أن التأمل في انتهاء عام وبداية عام جديد؛ يُعد بمثابة مراجعة للذات، ومحاسبتها على عملها في العام المنقضي، وهو أمر مطلوب في أيام الله- تعالى-، وكان النبي صلى الله عليه وسلم، كثير الاستغفار تطلعًا للدرجات العُلى، وأن يكون عبدًا شكورًا، فقضية الاستغفار عندنا جميعًا؛ دليل على محاسبة النفس، لتلافي السلبيات والتقصير فيما سلف.

ولفت مفتي الجمهورية، النظر، إلى أن محاسبة النفس، دأب أهل الهمة العالية والعقول الراقية التي تنشد الكمال، وفي ذلك يُروى عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قوله: "حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا"، وكما قال سيدنا عليٌّ رضي الله عنه وكرم الله وجهه: "التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل".

وشدد على ضرورة العمل الدءوب، فعلى المسلم أن يثق ثقة كاملة غير منقوصة في قدرة رب العزة- سبحانه وتعالى، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وبغير هذه الثقة؛ لا يكون الأمل أملًا في الله، وإنما هو أمل في الأسباب المادية التي إن تلاشت يسيطر اليأس على قلب الإنسان.

وتوجه مفتي الجمهورية، إلى المسلم، ناصحًا له، بأن يُعد نفسه إعدادًا جيدًا في كل وقت وحين، وأن يتأمل في انقضاء العام بعد العام، فيُطهر نفسه بالتوبة إلى الله تعالى، لينال الجائزة الكبرى والمغفرة لذنوبه، وألا ينفق وقته وعمله في غير طاعة الله؛ حتى لا يرغم أنفه ويخسر المغفرة، وعلى من أراد التقرب إلى الله عليه بالتوبة وعليه أن يسارع بالتخلص من التبعات برد حقوق العباد واستغفار الله- عز وجل- والندم على ما فات من تقصير في حقه عز وجل، وأن يتخلص الناس من النزاع وأكل حقوق بعضهم البعض حتى تقل القضايا والمنازعات التي أرهقت المحاكم وعليهم كذلك الكف عن أساليب الخداع والتحايل.

وعن شروط التوبة أوضح فضيلته أنه إذا كان الحق متعلقًا بالله فعليه أن يقلع عن هذا الذنب ويندم ولا يعود إليه في المستقبل، وعلى هذا النحو يقبل الله توبته، أما إذا تعلق هذا الحق بالعباد فعليه أن يرد الحقوق إلى أصحابها.

وبيَّن مفتي الجمهورية أن الإنابة إلى الله وخشيته والخوف منه؛ من أعمال أهل الجنة الذين لا تمسهم النار لقوله صلى الله عليه وسلم: "عينان لا تمسهما النار: عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله".

وحذَّر المفتي من القنوط أو اليأس من رحمة الله بسبب التقصير في حقه عز وجل قائلًا: ينبغي أن يكونَ الإنسان ذا همَّةِ عالية، فسيحَ الأمل، واسعَ الرجاء، مستشرفًا للمستقبل، عاملًا منتجًا للحياة، يعطيها كما يأخذ منها، وعليه التمسك بالأمل والثقة بالله فهما قوةٌ باعثةٌ على العمل، ومن العوامل المؤثرة في استنهاض النشاط والهمة في الروح والجسد، واستدعاء مظاهر الاستبسال، والكفاح نحو أداء الواجب، ودفع اليائس إلى الجِد، وتكرار المحاولة مرة بعد أخرى حتى يتحقق نجاحه. 

مفتى الجمهورية الاستغفار محاسبة النفس المستقبل المغفرة

ترشيحاتنا

المفتي: التوبة تمحو الذنوب وحاسبوا أنفسكم يوميا وكل عام

عروض فنية احتفالا بالعام الجديد في غرب سهيل .. فيديو

المفتي يوجه نصائح عن 2022.. ويؤكد: التأمل في العام الجديد مراجعة محاسبة للذات على عملها

تعرف على نتائج المبادرة الرئاسية للعناية بصحة الأم والجنين

بالأرقام.. جهود مصر بمبادرة القضاء على فيروس سي | وإشادة الصحة العالمية

الصحة: فحص 21 مليون سيدة ضمن المبادرة الرئاسية لدعم المرأة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

ده أحلى رئيس في العالم.. هدية السيسي للمصريين في رأس السنة |شاهد

مدبولي يهنئ الشعب المصري بمناسبة العام الميلادي الجديد

إسماعيل بلانكو يفجر مفاجأة بشأن جذوره المصرية.. ويكشف موقفه من تمثيل الفراعنة في مونديال 2022 |حوار

بـ4 تحذيرات من المحافظ .. تعطيل الدراسة في الغربية غدا لسوء الطقس

سيول تضرب عدة مناطق بعد قليل.. الأرصاد توجه تحذيرات جديدة للمواطنين.. فيديو

الصغرى 7 .. الأرصاد تحذر من رياح شديدة وأمطار غزيرة

خيانة زوجية.. تعليق مثير من زوجة أحمد الفيشاوي بعد الطلاق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 عاما على غمزة حمدي الوزير.. كيف اكتسح قبضة الهلالي الإيرادات أمام ضد الحكومة؟

مخلل وملابس داخلية.. أغرب احتفالات رأس السنة قبل ساعات من العام الجديد 2022

ريم مصطفى تحتفل برأس السنة في نص الليل بالسعودية

إنسى.. طرح أول أغنية لـ ندى بهجت قريبًا

فيديو

فيديو جراف.. عيب تنهش بلحمي.. فاتن موسى توجه رسالة نارية لـ مصطفى فهمي

أبرزهم ميسي وبيل جيتس.. مشاهير عانوا من "التوحد" حتى صاروا نجوم مجتمع| فيديوجراف

انفصلت عن السقا مرتين وأصيبت بمرض نادر..أزمات في حياة مها الصغير|فيديو جراف

تعهدت وتنازلت عن الزواج.. أنغام تكشف العديد عن أسرارها الشخصية

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ