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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عندهم مورفين.. حسام موافي يكشف سبب عدم غضب لاعبي الكرة عند إضاعة الأهداف

حسام موافي
حسام موافي

كشف الدكتور حسام موافي أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، سر عدم شعور لاعبي كرة القدم بالغضب عند إضاعة الأهدف.

 

وأضاف حسام موافي خلال برنامج «رب زدني علما» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن ممارسة الرياضة تعمل على تحسين نفسية الشخص وتجعل الشخص يتقبل التعليمات.

 

اندورفين

 

وأوضح أنه عند ممارسة الرياضة تخرج عضلات الجسم مادة «للمزاج» وتسمى علميا «اندورفين» وهي قريبة من المورفين.

 

وأضاف أستاذ الحالات الحرجة في قصر العيني، أن اللاعب عند إضاعة هدف نجد المشجعين يرتفع الضغط لديهم عكس اللاعب الذي يبتسم حينها وذلك لأن لديه مادة أندروفين بنسبة عالية.

ممارسة الرياضة لاعب كرة القدم كرة القدم الدكتور حسام موافي حسام موافي

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