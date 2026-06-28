أول بطل من أصول عربية .. سامي زين يتوج للقب WWE بالرياض

توج المصارع الكندي من أصول سورية سامي زين بلقب بطولة WWE بعد الفوز على كودي رودز حامل اللقب في المباراة الختامية التي أقيمت في العاصمة السعودية الرياض.

وشهد النزال الأخير تواجد حامل اللقب كودي رودز بجانب جونتر سامي زين في مواجهة ثلاثية مثيرة على البطولة العالمية الموحدة.

وكانت أبرز لحظات اللقاء حينما حاول كودي رودز إنهاء النزال لصالحه، لكن سامي زين تمكن من تفادي الهجمة الأخيرة واستغل الفرصة لينجح في تثبيت رودز وحسم الفوز.

وأصبح سامي زين بطل اتحاد المصارعة WWE في لحظة تاريخة للاعب الذي يتوج للمرة الأولى بلقب في مشواره بجانب أنه أول لاعب من أصول عربية يحقق اللقب.

تتويج سامي زين بلقب WWE يعد أبرز مفاجآت عام 2026 في عالم المصارعة الحرة، وجاء بعد مسيرة طويلة شهدت العديد من التحديات والنجاحات، ليحصد أخيرًا أكبر إنجاز في مشواره الرياضي ويحقق حلم التتويج بالبطولة العالمية.