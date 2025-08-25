قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نواب: توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة خطوة استراتيجية نحو اقتصاد صناعي مستدام
استبعاد ثنائي الأهلي وحارس مرمى الزمالك من معسكر منتخب مصر.. ما السبب؟
مقررة الأمم المتحدة: فرض عقوبات وحصار على صفقات الأسلحة لإسرائيل ضرورة
في جدة.. مصر تُجدد رفضها القاطع لسياسات التهجير وتدين العدوان الإسرائيلي
التنظيم والإدارة يعلن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين لشغل وظائف البريد
أمانة.. العثور على 1.5 مليون جنيه داخل سيارة في حادث وإعادة المبلغ لأهل المصابة
اقتصادية قناة السويس توقع عقد مشروعين مع تحالف (مصري – تركي) لإقامة ساحات إيداع جمركي للحاويات
هل تم رفع الريات الحمراء على شاطئ ابو تلات بعد الكارثة؟.. المصايف ترد
استمرار فتح لجان انتخابات مجلس الشيوخ بالخارج فى 24 دولة.. صور
أبرز كوارث الطقس حول العالم في 2025.. الأمطار والفيضانات تجتاح مدن العالم وتتسب في خسائر مادية وبشرية
ارتفاع عدد ضحايا الاحتلال بمجمع ناصر في خان يونس إلى 19 شهيدا
الرقابة على الاسواق.. وأهلا مدارس.. رئيس الوزراء يستعرض جهود حماية المستهلك
تفاصيل صادمة وتحقيقات مستمرة.. هل قـتـ.ـل هالك هوجان؟ ابنته تثير الجدل مجددا حول وفاته

لا يزال الحديث عن وفاة المصارع الأمريكي الشهير هالك هوجان نجم WWE عن عمر يناهز 71 عاما في الـ24 من يوليو، ساريا ومسيطرا على الكثير من عشاقه حول العالم .

وقالت التقارير الطبية أن وفاة المصارع الامريكى هالك هوجان كانت بسبب نوبة قلبية لكن تفاصيل جديدة دفعت بروك ابنة هوجان إلى البحث عن إجابات.

وطالبت بروك هوجان ابنة نجم المصارعة الراحل هالك هوجان في بيان صادم بمشاهدة لقطات كاميرا الجسم الخاصة بالشرطة من يوم وفاة والدها مشيرة إلى أن تلك اللقطات قد تكشف الحقيقة وتغير الرواية المتداولة.

وكتبت ابنة المصارع الشهير عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "تلقيت مكالمات حقيقية من متخصصين، ضباط شرطة وممرضات يفترض أنهن كن مع والدي يوم وفاته يطلبن مني مشاهدة تسجيلات كاميرا مثبتة على جسمه والحصول على تسجيلات مكالمات 911 لأنها تحتوي على معلومات قد تغير مجرى القصة".

وأضافت: "ليس لدي إجابات حول ما إذا كان المسؤولون الذين تواصلوا معي بشأن ما شاهدوه نقلوا هذه المعلومات إلى مكتب الطبيب الشرعي وإذا كانوا فعلوا فلا أعرف لماذا لم يؤخذ ذلك في الاعتبار".

وكشفت بروك أنها حاولت استرجاع تسجيلات كاميرا مثبتة على الجسم ومكالمات الطوارئ المتعلقة بالحادثة مع والدها لكنها لم تنجح في الحصول عليها.

وأكدت بروك إن ما يزيد من قلقها هو أنها لا تملك أي صلاحية للتصرف أو متابعة الملف حيث يقتصر القرار على زوجة والدها مضيفة: "يداي مقيدتان، لا أستطيع أن أفعل شيئا حتى كابنته".

وشددت: "أحتاج للحصول على تسجيلات الطوارئ 911 لأنها يفترض أنها تحتوي على معلومات قد تلقي ضوءا كافيا لتغيير السرد الذي سمعناه جميعا".

وفقا للسجلات الطبية كان السبب الرسمي لوفاته هو توقف عضلة القلب، وكشفت السجلات الطبية نفسها أن هوجان كان لديه تاريخ من الإصابة بسرطان الدم وهو تشخيص لم يكن معروفا للجماهير.

هالك هوجان هوجان WWE وفاة المصارع الامريكى هالك هوجان بروك ابنة هوجان المصارعة

لاعبو الاهلي

بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية.. الزمالك يطالب الأهلي بملايين نجمه السابق

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

تأخير الساعة 60 دقيقة رسميًا إيذانا ببدء التوقيت الشتوي 2025 هذا الموعد

موعد صرف معاشات سبتمبر

بزيادة 15% .. موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

أسعار الدواجن

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين في مصر

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

وفاة اسرة ديرمواس بالتسمم

بعد وفاة أسرة ديرمواس.. أعراض التسمم بالمبيد الحشري

وزير الكهرباء

تفاصيل إصابات طاقم الحراسة في حادث موكب وزير الكهرباء

رسامة دياكون جديد

سيامة دياكون بإيبارشية مونتريال بكندا على يد الأنبا بولس

كم هي تافهة الحياة.. تعرف علي آخر ما كتبته الصحفية الفلسطينية مريم أبو دقة قبل استشهادها

كم هي تافهة الحياة.. أخر ما كتبته الصحفية الفلسطينية مريم أبو دقة قبل استشهادها

تطوير التعليم

تعاون بين تطوير التعليم بالوزراء وجامعة ساكسوني لتأهيل الشباب للعمل في ألمانيا

طريقة عمل مكرونة بالبيف ستيك بصوص البابريكا الكريمية

معنى النجوم الستة في شعار سيارات سوبارو

بقع الشيخوخة .. أسبابها وكيف تحمي نفسك منها ؟

مقتل الكوميدي الأمريكي ريجي كارول بالرصاص

لقطة من الفيديو

بيضربوا الناس بالقلم.. الداخلية تفحص فيديو لشابين بموتوسيكل يعتدون على المواطنين

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

