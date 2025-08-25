تفاصيل صادمة وتحقيقات مستمرة.. هل قـتـ.ـل هالك هوجان؟ ابنته تثير الجدل مجددا حول وفاته

لا يزال الحديث عن وفاة المصارع الأمريكي الشهير هالك هوجان نجم WWE عن عمر يناهز 71 عاما في الـ24 من يوليو، ساريا ومسيطرا على الكثير من عشاقه حول العالم .

وقالت التقارير الطبية أن وفاة المصارع الامريكى هالك هوجان كانت بسبب نوبة قلبية لكن تفاصيل جديدة دفعت بروك ابنة هوجان إلى البحث عن إجابات.

وطالبت بروك هوجان ابنة نجم المصارعة الراحل هالك هوجان في بيان صادم بمشاهدة لقطات كاميرا الجسم الخاصة بالشرطة من يوم وفاة والدها مشيرة إلى أن تلك اللقطات قد تكشف الحقيقة وتغير الرواية المتداولة.

وكتبت ابنة المصارع الشهير عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي: "تلقيت مكالمات حقيقية من متخصصين، ضباط شرطة وممرضات يفترض أنهن كن مع والدي يوم وفاته يطلبن مني مشاهدة تسجيلات كاميرا مثبتة على جسمه والحصول على تسجيلات مكالمات 911 لأنها تحتوي على معلومات قد تغير مجرى القصة".

وأضافت: "ليس لدي إجابات حول ما إذا كان المسؤولون الذين تواصلوا معي بشأن ما شاهدوه نقلوا هذه المعلومات إلى مكتب الطبيب الشرعي وإذا كانوا فعلوا فلا أعرف لماذا لم يؤخذ ذلك في الاعتبار".

وكشفت بروك أنها حاولت استرجاع تسجيلات كاميرا مثبتة على الجسم ومكالمات الطوارئ المتعلقة بالحادثة مع والدها لكنها لم تنجح في الحصول عليها.

وأكدت بروك إن ما يزيد من قلقها هو أنها لا تملك أي صلاحية للتصرف أو متابعة الملف حيث يقتصر القرار على زوجة والدها مضيفة: "يداي مقيدتان، لا أستطيع أن أفعل شيئا حتى كابنته".

وشددت: "أحتاج للحصول على تسجيلات الطوارئ 911 لأنها يفترض أنها تحتوي على معلومات قد تلقي ضوءا كافيا لتغيير السرد الذي سمعناه جميعا".

وفقا للسجلات الطبية كان السبب الرسمي لوفاته هو توقف عضلة القلب، وكشفت السجلات الطبية نفسها أن هوجان كان لديه تاريخ من الإصابة بسرطان الدم وهو تشخيص لم يكن معروفا للجماهير.