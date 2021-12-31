تارا عماد: انتهاء تصوير فيلم الجواهرجي خلال أيام | فيديو

كشفت الفنانة تارا عماد، عن كواليس فيلم الجواهرجي الذي يتم تصويره في الوقت الحالي، وعن أمنياتها لعام 2022.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامية شيرين سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، خلال تواجدها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، أنها جاءت إلى السعودية قبل عامين، خلال عرض مسرحي في مدينة الرياض.

وتابعت الفنانة تارا عماد أنها متحمسة للغاية في تصوير فيلم الجواهرجي، لافتة إلى أن عملية التصوير الخاصة بالفيلم شارفت على الانتهاء وسيتم ذلك خلال عدة أيام.

الصحة للجميع

وعن أمنياتها للعام الجديد، قالت : أتمنى الصحة للجميع خلال 2022..



ويذكر أن تارا عماد انضمت إلى فريق عمل الفيلم الكوميدي الجواهرجي، الذي يجمع بين محمد هنيدي ومنى زكي بعد مرور ما يقرب من 23 عاماً على تجربتهما الأولى معا في فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية.

ويعد فيلم الجواهرجي التعاون الأول لـ تارا عماد مع كل من الفنانين محمد هنيدى ومنى زكى.

فيلم الجواهرجي تدور أحداثه في إطار كوميدي، من إخراج إسلام خيري وتأليف عمر طاهر، ويشارك في بطولته أيضاً آسر ياسين، أحمد صلاح السعدني، عارفة عبد الرسول، وريم مصطفى ، ومن المقرر طرحه قريباً في دور العرض المصرية.