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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 1 يناير 2022

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم السبت 1-1-2022، في محال الصاغة بدون مصنعية.

وسجلت أسعار الذهب ارتفاعا بقيمة 5 جنيهات لكل جرام أمس.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كالآتي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

أسعار الذهب عيار 24  من 902 إلى 909 جنيهات.

أسعار الذهب عيار 22  من 827 إلى 834 جنيها.

أسعار الذهب عيار 21  من 789 إلى 796 جنيها.

أسعار الذهب عيار 18  من 676 إلى 682 جنيها.

أسعار الذهب عيار 14 من  526 إلى 532 جنيها.

أسعار الذهب عيار 12  من 451 إلى 457 جنيها.

الاونصة  من 28,043 إلى 28,114 جنيه.

أسعار الجنيه الذهب  من 6,312 إلى 6,328 جنيه.

أسعار كيلو الذهب من 901,714 إلى 904,000 جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، ومحلات الصاغة ومن محافظة لأخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

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