في أول ظهور بعد الطلاق.. شيرين: إحنا الستات جامدين جدا

حلت الفنانة شيرين عبد الوهاب، ضيفة على برنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس ليلة رأس السنة، في أول ظهور لها بعد انفصالها عن حسام حبيب.

وقالت شيرين:"السيدات يتمتعن بالقوة والصلابة والقدرة على مواجهة الصعاب في الحياة وتتمنى أن تمد جمهورها بالطاقة الإيجابية، مضيفة: " إحنا كستات جامدين"

وأشارت إلي أن جمهورها ساندها خلال محنتها ووجدت في دعمهم القوة، مضيفة:" الحمدلله انا مبسوطة وسعيدة بنفسي".

ويعد هذا الظهور الإعلامي الأول لشيرين عبد الوهاب، بعدما أثارت الجدل مؤخراً بظهورها دون شعر في ‏حفلها الأخير في أبو ظبي، وقوبلت تلك الإطلالة بالصدمة الشديدة، وكثرة التساؤلات من قبل جمهور شيرين ‏عبد الوهاب، وطلاقها من زوجها حسام حبيب.‏

وكثرت الأقاويل والإشاعات مؤخراً حول علاقة طليقها الفنان حسام حبيب بتلك الإطلالة، حيث تردد أنه هو ‏من حلق لها شعرها، ولكن نفت شيرين تلك الادعاءات .

