شيرين عبد الوهاب تغني "بانوا بانوا بانوا على أصلكوا بانوا" في "صاحبة السعادة"

حلت الفنانة شيرين عبد الوهاب، ضيفة على برنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس ليلة رأس السنة، في أول ظهور لها بعد انفصالها عن حسام حبيب.

وأشارت إلي أن جمهورها ساندها خلال محنتها ووجدت في دعمهم القوة، مضيفة:" الحمدلله انا مبسوطة وسعيدة بنفسي".

وغنت الفنانة شيرين عبد الوهاب، أغنية "بانوا بانوا بانوا على أصلكوا بانوا" للفنانة الراحلة سعاد حسني، خلال مشاركتها في برنامج صاحبة السعادة.

ويعد هذا الظهور الإعلامي الأول لشيرين عبد الوهاب، بعدما أثارت الجدل مؤخراً بظهورها دون شعر في ‏حفلها الأخير في أبو ظبي، وقوبلت تلك الإطلالة بالصدمة الشديدة، وكثرة التساؤلات من قبل جمهور شيرين ‏عبد الوهاب، وطلاقها من زوجها حسام حبيب.‏