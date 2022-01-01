ابنة شرين: ماما قوية وواثقة من نفسها وجمالها طبيعي

حلت الفنانة شيرين عبد الوهاب ، ضيفة على برنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس ليلة رأس السنة، في أول ظهور لها بعد انفصالها عن حسام حبيب.

وقالت هنا، ابنة الفنانة شيرين عبد الوهاب، إنها ترى والدتها قوية للغاية وطيبة، مضيفة:" أكتر حاجة بحبها في ماما، هو جمالها الطبيعي وليست مزيفة، وجميلة من الداخل والخارج وقوية وواثقة في نفسها".

وأكملت: "بلاقي ماما قاعدة في الأوضة اللي جنبنا مشغلة مزيكا عالية وبتغني، هي بتغني في حالها مع نفسها، وأنا بسمعها أحيانا مش بسمعها دايما وبحب أسمع أغنية (خلي اللي يغيروا مننا)".



ويعد هذا الظهور الإعلامي الأول لشيرين عبد الوهاب، بعدما أثارت الجدل مؤخراً بظهورها دون شعر في ‏حفلها الأخير في أبو ظبي، وقوبلت تلك الإطلالة بالصدمة الشديدة، وكثرة التساؤلات من قبل جمهور شيرين ‏عبد الوهاب، وطلاقها من زوجها حسام حبيب.‏