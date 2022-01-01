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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

بدلعهم واعزم عليهم.. شيرين: عندي عفاريت وبتعايش معاهم

صدى البلد

حلت الفنانة شيرين عبد الوهاب، ضيفة على برنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس ليلة رأس السنة، في أول ظهور لها بعد انفصالها عن حسام حبيب.

وكشفت شيرين عن وجود عفاريت في منزلها، موضحة:" عندي عفاريت بتعايش ، مضيفة:"الحاجة تبقى قصاد عيني كدة وفجأة تبقى مش موجودة، فببتدى أرحب بيهم وأجيبلوهم حاجة يشربوها، والحاجة تظهر على طول، وبيحبوا أدلعهم علشان الحاجة تظهر"، علي حد قولها.

وأكملت:"أوقات أسمع حاجة بتناديني، برد السلام وأقول أيوة حاضر أنا جاية أهو، أنا مش بخاف، ومش بروح، برد السلام عليهم بس".

ويعد هذا الظهور الإعلامي الأول لشيرين عبد الوهاب، بعدما أثارت الجدل مؤخراً بظهورها دون شعر في ‏حفلها الأخير في أبو ظبي، وقوبلت تلك الإطلالة بالصدمة الشديدة، وكثرة التساؤلات من قبل جمهور شيرين ‏عبد الوهاب، وطلاقها من زوجها حسام حبيب.‏

اسعاد يونس شيرين عبد الوهاب راس السنة ليلة رأس السنة صاحبة السعادة الفنانة شيرين عبد الوهاب

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