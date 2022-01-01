الرئيس الأوكراني: هدفي الأكبر هو إنهاء الحرب في دونباس خلال 2022

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، أن نهاية الحرب في منطقة دونباس الشرقية هدفه الرئيسي في العام الجديد 2022.

وقال زيلينسكي في خطاب للأمة بمناسبة العام الجديد: "لسوء الحظ، لم ننهي الحرب في الجزء الشرقي من دولتنا. هذا هو هدفي الرئيسي. ولهذا أقول لم نحققه "حتى الآن "، "ولأن العام المقبل سيكون أفضل".

ويسيطر الصراع على منطقة دونباس شرقي أوكرانيا منذ عام 2014، عندما شنت كييف عملية ضد جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليتين.

ورغم اتفاقيات مينسك، المصممة لإيجاد حل سياسي للصراع، استمرت الاشتباكات في دونباس، ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة، قُتل نحو 13 ألف شخص في الأعمال العدائية.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت الأسبوع الماضي ن نهج موسكو الرامي لضمان تنفيذ اتفاقيات مينسك حول تسوية النزاع في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا يهدف إلى منع التصعيد في المنطقة.

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها حول النتائج الرئيسية للسياسة الخارجية في عام 2021، صدر يوم الثلاثاء، إن "الحفاظ على النهج المبدئي الرامي إلى ضمان تنفيذ طرفي النزاع الأوكراني الداخلي لاتفاقيات مينسك ساعد في منع وقع التصعيد العسكري في دونباس".

وأضافت الخارجية الروسية أن تطبيق مرسوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول تقديم المساعدة الإنسانية لسكان بعض المناطق في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك بشرق أوكرانيا، ساعد في التخفيف من حدة الوضع الاجتماعي والاقتصادي لسكان دونباس في ظل الحصار الذي فرضتها كييف.