أشوفك أحسن البنات ..عصام الحضري يحتفل بعيد ميلاد ابنته

حرص عصام الحضري، مدرب حراس مرمي منتخب مصر، علي تهنئة ابنتة بعيد ميلادها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر عصام الحضري فيديو للحظات السعيدة مع ابنته .وعلق قائلا : "كل سنة وانتي طيبة يا نور عيني و تكون سنة حلوة عليكي و تحققي كل اللي بتتمنيه و افرح بيكي و اشوفك احسن البنات يا قلب بابا يا رب .

قال الإعلامي محمد شبانة إن عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، أجرى اتصالا بـ محمد الشناوي حارس الأهلي والمنتخب؛ لمؤازرته، في ظل الهجوم الذي يتعرض له الحارس بعد تراجع مستواه في مباراتي الرجاء المغربي بالسوبر وفيوتشر بالدوري.



وأضاف شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc : الحضري قال للشناوي إنه يثق تماما في إمكانياته وقدرته على استعادة مستواه المميز، موضحا للحارس أن مكانه كحارس أول للمنتخب لم يتغير بعد هبوط مستواه في الفترة الأخيرة.

وجاءت مكالمة الحضري بعد تراجع مستوى الشناوي، حيث لم ينجح في التصدي لأي ركلة ترجيح في السوبر أمام الرجاء، كما ارتكب عددا من الأخطاء في مباراة فيوتشر والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.