عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أشوفك أحسن البنات ..عصام الحضري يحتفل بعيد ميلاد ابنته

عصام الحضري يحتفل
عصام الحضري يحتفل بعيد ميلاد ابنته

حرص عصام الحضري، مدرب حراس مرمي منتخب مصر، علي تهنئة ابنتة بعيد ميلادها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

 

ونشر عصام الحضري فيديو للحظات السعيدة مع ابنته .وعلق قائلا : "كل سنة وانتي طيبة يا نور عيني و تكون سنة حلوة عليكي و تحققي كل اللي بتتمنيه و افرح بيكي و اشوفك احسن البنات يا قلب بابا يا رب .

عصام الحضري يحتفل بالعام الجديد.. شاهد

عصام الحضري يدعم الشناوي بعد تراجع مستواه: أنت حارس مصر الأول

 

قال الإعلامي محمد شبانة إن عصام الحضري مدرب حراس مرمى المنتخب الوطني، أجرى اتصالا بـ محمد الشناوي حارس الأهلي والمنتخب؛ لمؤازرته، في ظل الهجوم الذي يتعرض له الحارس بعد تراجع مستواه في مباراتي الرجاء المغربي بالسوبر وفيوتشر بالدوري.


وأضاف شبانة مقدم برنامج "بوكس تو بوكس" على فضائية etc : الحضري قال للشناوي إنه يثق تماما في إمكانياته وقدرته على استعادة مستواه المميز، موضحا للحارس أن مكانه كحارس أول للمنتخب لم يتغير بعد هبوط مستواه في الفترة الأخيرة.

 

وجاءت مكالمة الحضري بعد تراجع مستوى الشناوي، حيث لم ينجح في التصدي لأي ركلة ترجيح في السوبر أمام الرجاء، كما ارتكب عددا من الأخطاء في مباراة فيوتشر والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الكابتن عصام الحضري تصريحات عصام الحضري شدوى عصام الحضري ابنة عصام الحضري

ترشيحاتنا

سيطر على ترند رأس السنة.. تامر حسني لـ منى الشاذلي : حنية الراجل تصبح عشرة أضعاف الأم عندما يتعرف على إمرأة جديدة

دعاء العام الجديد 2022 .. 29 كلمة تجعله بداية لأجمل الأقدار

أوهم كبار السن بالمساعدة.. المتهم بسرقة أموال عملاء البنوك يواجه الحبس وغرامة 200 ألف جنيه

أبنة شيرين عبد الوهاب لـ والدتها : نفسى تسيبى السرير وتشتغلى وتعملى رياضة

فى عيد ميلاد دنيا سمير غانم .. حكاية نحاجها مع أحمد مكى وإنفصالهما فنياً بسبب الكبير

70 يوما من العمل.. شاهد وزير هندي يشيد بـ عاملات على خط النار|صور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

الثانية في 8 شهور|الأطباء تنفي وفاة مجدي يعقوب|معلومات لا تعرفها عن السير

ده أحلى رئيس في العالم.. هدية السيسي للمصريين في رأس السنة |شاهد

إسماعيل بلانكو يفجر مفاجأة بشأن جذوره المصرية.. ويكشف موقفه من تمثيل الفراعنة في مونديال 2022 |حوار

برد ومطر ورعد على تلك الأماكن.. الأرصاد تحذر من طقس أول أيام 2022

سيول تضرب عدة مناطق بعد قليل.. الأرصاد توجه تحذيرات جديدة للمواطنين.. فيديو

مدبولي يهنئ الشعب المصري بمناسبة العام الميلادي الجديد

بـ4 تحذيرات من المحافظ .. تعطيل الدراسة في الغربية غدا لسوء الطقس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لسبب غريب.. حبس امرأة لمدة 5 ساعات داخل حمام الطائرة|شاهد

بلا رحمة.. حراس ملكة بريطانيا يدهسون طفلا أثناء سيرهم |فيديو

شاهد ولادة ماعز بوجه إنسان وجسد طفل |صور

30 عاما على غمزة حمدي الوزير.. كيف اكتسح قبضة الهلالي الإيرادات أمام ضد الحكومة؟

فيديو

لابس عفريته..سميرة محسن : وجهت أحمد حلمى للتمثيل والصالة كانت مفرقعة ضحك بسببه Iفيديو

أهداه قلبه بعد وفاته.. مجدي يعقوب يروي أغرب قصة للتبرع بالأعضاء

فيديو جراف.. عيب تنهش بلحمي.. فاتن موسى توجه رسالة نارية لـ مصطفى فهمي

أبرزهم ميسي وبيل جيتس.. مشاهير عانوا من "التوحد" حتى صاروا نجوم مجتمع| فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ