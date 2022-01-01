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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

70 يوما من العمل.. شاهد وزير هندي يشيد بـ عاملات على خط النار|صور

الهند
الهند

أشاد «هارديب سينج بوري» وزير الاتحاد في الهند بدور المرأة في العمل داخل منشآت النفط والغاز في البلاد، من خلال مجموعة من الصور قام بنشرها عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر.

 

شارك الوزير الهندي صور لموظفات في شركة النفط والغاز الطبيعي يعملن بكد على منصات بحرية.

 

قال السيد بوري بأن هؤلاء النساء بقين على منصات الحفر لمدة 60 إلى 70 يومًا يعملن دون كلل أو ملل حتى أثناء الوباء.

 

ووصف النساء في منشور على Instagram بأنهم "شركاء متساوون" في تقدم البلاد، مشيدًا بدور المرأة في الحياة العملية.

 

كان المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي يحتوي على بعض الصور للموظفات في ملابس السلامة ذات اللون البرتقالي، ويعملن للحفاظ على منصة قومية خارجية.

 

كتب الوزير الهندي: "المرأة الخارقة التي تعمل في منشآتنا للنفط والغاز.. لم تتراجع هؤلاء النساء عن البقاء 60-70 يومًا على منصات بحرية أثناء الوباء لإنجاز العمل".

 

وأضاف بوري: "أن النساء شركاء أقوياء، ملتزمين ومتساوين في المساهمة في تقدم الهند". "أنتن تجعلوننا نشعر بالفخر".
 

الهند Instagram النفط والغاز الوزير اخبار المنوعات أخبار الترفيه

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