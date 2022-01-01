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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

وفاة زوجين خنقا بسبب نقص الأكسجين وتسرب الغاز داخل منزلهما بقطور

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

شهدت قرية شبرا نباص التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية اليوم واقعة مصرع زوجين في العقد الثالث من عمرهما خنقا بسبب نفس الاكسجين وتسرب الغاز داخل شقتهما وتدخلت العناية الإلهية في إنقاذ حياة أطفالهما الثلاثه الفتيات وخصصت سيارة إسعاف لنقل الضحيتين إلي مشرحة مستشفي قطور المركزي .

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة قطور يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية شبرا نباص  بدائرة المركز حول وفاة زوجين خنقا بسبب نقص الاكسجين وهما "أشرف .م" و"رشا .م" ونجاة بناتهما الثلاثه من الموت المحقق .


وانتقلت القيادات الأمنية وقوات الأمن من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وبالفحص تبين وفاة الزوجين بسبب تسرب الغاز بوتوجاز داخل المنزل حال نومهما بشكل مفاجىء .

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وأفادت التحريات الأولية الأمنية أن الجيران اكتشفا وفاتهما في الساعات الأولي من صباح اليوم وخصصت سيارة إسعاف لنقل الضحيتين إلي مشرحة قطور لعرضهما على الطب الشرعي بمستشفي المنشاوي بطنطا .


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث .

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