عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

5 محاور في مقترح نائب التنسيقية لإطلاق استراتيجية وطنية للوعي

النائب محمد عمارة
النائب محمد عمارة

أوضح النائب محمد عمارة عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أمين سر لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، إن الاقتراح برغبة المقدم منه "لإنشاء الاستراتيجية الوطنية للتوعية الشاملة" كدرع توعوي ورفع كفاءة الوعي، وفي ضوء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وكان عمارة، تقدم في نوفمبر الماضي باقتراح برغبه  "لإنشاء الاستراتيجية الوطنية للتوعية الشاملة"، أحاله المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق رئيس مجلس الشيوخ إلى لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس، تكاملاً مع أنشطة اللجنة في مبادرات تعظيم الولاء والانتماء، وعقدت اللجنة اجتماعا بهيئة مكتبها لبحث سبل التعاون وتفعيل هذا المقترح.
وقال عمارة، إن المقترح يهدف بالأساس لترسيخ درع توعوي أمام أي هجمات تستهدف نشر المفاهيم المغلوطة، والعمل على وأد الشائعات والأكاذيب، بالإضافة إلى توسيع قاعدة المفهوم التوعوي الشامل، ليضم الوعي الإلكتروني، والوعي البيئي، والوعي الاجتماعي، والوعي الثقافي، والوعي الفني.
وتابع بقوله، إن مقترح الاستراتيجية يرتكز على 5 محاور، بناء الوعي وتعزيز الانتماء، والشباب والرياضة، والوعي والدين والتعليم، والوعي والتثقيف، والوعي والثقافة.
 

مقترح نائب التنسيقية
استراتيجية الرئيس عبد الفتاح السيسي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين مجلس الشيوخ الشباب والرياضة

ترشيحاتنا

عملية جراحية.. مي عز الدين تعاني من هذا المرض

خليط بين كورونا والأنفلونزا.. ما هو مرض فلورونا الذي ظهر في إسرائيل؟

كيفية استقبال العام الجديد.. مفتي الجمهورية يوجه نصيحة للمسلمين في 2022

خطر جديد يهدد العالم.. فلورونا أحدث متحوريجمع بين كورونا والانفلونزا معا

وصول أسر الضحايا والمتهم.. تشديدات أمنية في أولى جلسات كريم محاكمة الهواري

بدون إصابات.. سقوط أجزاء من عقار في حي الجمرك وسط الإسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

الثانية في 8 شهور|الأطباء تنفي وفاة مجدي يعقوب|معلومات لا تعرفها عن السير

فيفا يحسم الجدل بشأن تأجيل كأس العالم للأندية

ده أحلى رئيس في العالم.. هدية السيسي للمصريين في رأس السنة |شاهد

إسماعيل بلانكو يفجر مفاجأة بشأن جذوره المصرية.. ويكشف موقفه من تمثيل الفراعنة في مونديال 2022 |حوار

تطبيق الحد الأدني للأجور ورفع سعر الفائدة والسكر.. قرارات جديدة تنفذ في 2022

قرار عاجل من الفيفا بعد انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية

قرار عاجل من حماية المستهلك ضد شركة جي بي غبور اوتو.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نانسي عجرم تتألق في أول ليلة رأس سنة بمدينة الجلالة بحضور كامل العدد

نشرة المنوعات| ولادة ماعز بوجه إنسان.. حراس ملكة بريطانيا يدهسون طفلا.. وحبس امرأة في حمام طائرة لمدة 5 ساعات

حياة مأساوية لـ ناهد شريف ..عانت من السرطان ولم تتحمل تكاليف علاجها وكمال الشناوى كلمة السر

لسبب غريب.. حبس امرأة لمدة 5 ساعات داخل حمام الطائرة|شاهد

فيديو

ادعولي ربنا يفرجها عليا.. عبد المجيد عبدالله يفاجئ جمهوره بإصابته بمرض المانير

فيديوجراف .. ممنوع دخول المرحاض ليلا .. أغرب القوانين حول العالم

لابس عفريته..سميرة محسن : وجهت أحمد حلمى للتمثيل والصالة كانت مفرقعة ضحك بسببه Iفيديو

أهداه قلبه بعد وفاته.. مجدي يعقوب يروي أغرب قصة للتبرع بالأعضاء

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ