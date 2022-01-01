انجازات غير مسبوقة في جامعة عين شمس خلال 2021 ..انشاء جامعة أهلية ...الحصول علي جائزة اليونسكو كونفوشيوس لمحو الامية لعام ..نجاح أول جراحة روبوتية

جامعة عين شمس خلال عام :

جامعة أهلية على مساحة ١٩٢ فدانا بإجمالى ١٨ مليار جنيه

تحصل جائزة اليونسكو كونفوشيوس لمحو الامية لعام 2021

الفوز بالمركز الأول فى مواجهة تداعيات الفيروس

نجاح أول جراحة روبوتية لاستئصال المرارة فى مصر

الاشتراك بالمبادرة الرئاسية لعلاج الأطفال المصابين بالضمور العضلى مجانا

منصة تحتوى على أكثر من 100 ألف مقرر إلكترونى فى مختلف المجالات

مركز أول بمسابقة التميز الحكومى.. وتصنيع أول ممرضة آلية خلال جائحة كورونا



نجحت جامعة عين شمس فى الأونة الأخيرة فى تحقيق المزيد من الإنجازات المحلية والإقليمية، و التى جعلتها فى مصاف جامعات الجيل الرابع تحت قيادة الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس

حققت جامعة عين شمس انجازات عديدة خلال فترة زمنية قصيرة، ومن بينها توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة الهندسية لبناء جامعة عين شمس الأهلية بمدخل العاصمة الإدارية من طريق العين السخنة على مساحة ١٩٢ فدانا بقيمة اجمالية ١٨ مليار جنيه على ثلاث مراحل.

وتسلمت الجامعة جائزة اليونسكو كونفوشيوس لمحو الامية لعام 2021 حيث اتخذت الجامعة إجراءاتها منذ عام 2019 والتى عززت فوزها بهذه الجائزة والتى تمثلت فى قيام الجامعة بتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة خاص بمشروع محو الأمية والذى أتاح مجموعة من الإمكانيات والحوافز بأساليب مبتكرة ومحفزات مختلفة أتت ثمارها، وذلك عقب قرار مجلس الجامعة رقم 36 لعام 2019 بالموافقة على قيام طلاب الكليات النظرية بتعليم 4 أفراد كشرط للحصول على شهادة التخرج، بالإضافة إلى إصدار حافز قدره (250) جنيها عن كل دارس يتحرر من الأمية من هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، إلى جانب إصدار حافز قدره (50) جنيها عن كل دارس يتحرر من الأمية، بالإضافة إلى الإعفاء من مصروفات العام التالى لكل من يمحو أمية (4) دارسين مقدمة من الجامعة.

وحصلت كلية الحاسبات والمعلومات على المركز الأول بمسابقة جائزة التمييز الحكومى التى تنافس عليها 450 كلية، وتسلمت الدكتورة نجوى بدر عميد الكلية درع المركز الأول من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.

الممرضة الآلية شمس

اختبر الدكتور محمود المتينى، أول ممرضة آلية من تنفيذ فريق بحثى بكلية الحاسبات والمعلومات يحمل اسم (شمس). وجاءت فكرة الروبوت نابعة من الظروف التى فرضتها الجائحة وضرورة إتباع إجراءات الوقاية.

المجال الطبى

نجح مركز جامعة عين شمس لأمراض العضلات والأعصاب بحقن أول حالات ضمن المبادرة الرئاسية الإنسانية لعلاج الأطفال المصابين بمرض ضمور العضلات الشوكى مجانا على نفقة الدولة، حيث تم حقن أول حالتين، وتبلغ تكلفة الحقنة الواحدة 2.1 مليون دولار، تتحملها الدولة تخفيفا عن كاهل الأسر المصرية.

كما نجحت عملية فصل التؤام البوروندى الملتصق بمستشفى الدمرداش الجامعى تحت إشراف الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور على الأنور المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية. و أجريت عملية فصل التوأم الملتصق مجانا.

وشهدت الجامعة نجاح أول جراحة روبوتية لاستئصال المرارة فى مصر بمستشفى عين شمس التخصصى، حيث يسمح للجراح برؤية الموقع الذى ستجرى فيه الجراحة بشكل أفضل.

كما وقعت الجامعة بروتوكول تعاون مشترك بين مستشفيات جامعة عين شمس ومستشفيات رويال برومبتون وهيرفيلد الرائدة عالميا فى مجال أمراض القلب بلندن، فى مجال خدمات جراحة القلب وخاصة جراحة الشريان الأبهر وتطوير نظم الرعاية السريرية والتعليم والتميز البحثى بما يسمح بتوفير خدمات استثنائية ومستدامة فى المستشفيات الجامعية.

وبتكلفة ٤٨٠ مليون جنيه، احتفلت مستشفيات جامعة عين شمس بإفتتاح عدد من التحديثات والتجديدات بمستشفى الدمرداش وعين شمس التخصصى، وشملت الافتتاحات جناح العمليات المجمعة بمستشفى الدمرداش الجامعى بتكلفة قدرها ١٣٠ مليون جنيه منهم ١٢٠ مليون جنيه مهداة من البنك الأهلى المصرى و١٠ ملايين جنيه من جمعية نهضة طب عين شمس، وقسم جراحة تجميل الوجه والفكين بتكلفة بلغت ١٦ مليون جنيه، ومجمع النفايات الطبية بتكلفة قدرها ١٣ مليون جنيه والمجمع الادارى بتكلفة ٥ ملايين جنيه، والجراچ متعدد الطوابق، تطوير الموقع العام للمستشفيات بتكلفة ٢٤٠ مليون جنيه، بالاضافة إلى جناح العمليات الصغرى بمستشفى عين شمس التخصصى والذى يشمل ٤ غرف عمليات بتكلفة ٣٥ مليون جنيه الى جانب وحدة الأشعة، جناح الرنين المغناطيسى الجديد بتكلفة ٣٦ مليون جنيه ووحدة فحوصات واعادة تأهيل القلب بتكلفة ١٠ ملايين جنيه.

وللعام الثانى على التوالى، ٣٤ من علماء جامعة عين شمس المتميزين ضمن قائمة ستانفورد لافضل ٢ ٪ من علماء العالم.

كما تتعاون جامعة عين شمس، ممثلة فى كلية الهندسة وكلية الدراسات والبحوث البيئية، مع الهيئة القومية للاستشعار من بعد ومعهد بحوث الالكترونيات فى إعداد وانشاء (دبلوم مهنى متخصص فى إدارة الأزمات البيئية باستخدام إنترنت الأشياء والاستشعار من البعد)

وجار اعداد اللائحة الخاصة بهذا البرنامج لاعتمادها من المجلس الأعلى للجامعات.

واطلقت جامعة عين شمس منصة ASU2Learn التى تعد نقلة نوعية فى التعلم الإلكترونى باعتبارها منظومة متكاملة قائمة على أفضل تطبيقات التعلم الالكترونى فى العالم بحسب تصنيف Gartner. وتخدم المنصة ما يقرب من 250 ألف طالب فى مرحلة البكالوريوس والليسانس بالإضافة الى حوالى 25 الف طالب فى مرحلة الدراسات العليا موزعين على 17 كلية.

وتحتوى المنصة على أكثر من ١٠٠ ألف مقرر الكترونى فى مختلف المجالات. وتتميز المنصة بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة يستطيع كل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس استخدامها بسهولة ويسر، وقد اهتمت الجامعة بإثراء هذه المنصة بمجموعة من المواصفات الفنية وأدوات وتطبيقات عملية تثرى العملية التعليمية وتوفر تجربة تعلم مفيدة وممتعة للطلاب، ومن بين هذه التطبيقات الفصول الافتراضية، منصة الميكروسكوب الافتراضى، المعامل الافتراضية، ملف الانجاز الإلكترونى، وتطبيق قياس نسبة الاقتباس، والأخبار والفاعليات المهمة، وتطبيق الهاتف المحمول، بالإضافة إلى منظومة الدعم الفنى المستمر ومنصة التدريب على أحدث طر ق وأساليب التعلم.

وترتبط منصة ASU2Learn بنظام مبتكر لعرض الإحصاءات والتقارير بهدف قياس نسبة مشاركة وتفاعل الطلاب وعدد الأنشطة والمصادر التعليمية الى جانب اعداد مستخدمى النظام من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وتسعى جامعة عين شمس دائما إلى تحقيق نموذج تعليمى مستدام طويل الأمد يعتمد على تحقيق الابتكار فى التدريس والتعلم وتعزيز قدرات الطلاب و بناء شخصياتهم، رفع كفاءة أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، لذا قامت جامعة عين شمس بالتعاقد مع منصة كورسيرا من خلال برنامج كورسيرا للشراكة مع الجامعات.

والجدير بالذكر أن منصة كورسيرا أحد أشهر المنصات التى تضم أكثر من 200 من أفضل الجامعات والشركاء فى الصناعة حول العالم لتنظيم محتوى الدورات التدريبية ذات الصلة بالوظيفة والمتوافق مع الصناعة من خلال تطبيق معايير صارمة للجودة والدعم والمساءلة. كما تقدم كورسيرا أكثر من 5000 دورة.

وفى إطار الجهود المستدامة لجامعة عين شمس لتطوير العملية التعليمية والابتكار لمواكبة أحدث الأساليب والتقنيات التى تتماشى مع مستجدات الوضع العالمى الحالى، شاركت الجامعة برئاسة ا.د. محمود المتينى رئيس الجامعة فى افتتاح المعهد الدولى للتعلم عن بعد

INTERNATIONAL INISTITUTE OF ONLINE EDUCATION (IIOE)

وذلك بالتعاون مع المركز الدولى للابتكار فى التعليم العالى تحت رعاية منظمة اليونسكو والعديد من مؤسسات التعليم العالى فى قارتى إفريقيا وآسيا، حيث يهدف المعهد الى إقامة شراكة مستدامة لمؤسسات التعليم العالى لتعزيز جودة التعليم والابتكار فى التعليم والتعلم استنادا لمعايير الجودة الدولية من خلال بناء قدرات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، حيث يقدم المعهد، من خلال منصته الإلكترونية، حزمة من البرامج والمقررات والدورات التدريبية ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالتعاون مع الجامعات الشريكة تحت إشراف فريق من خبراء التعليم الإلكترونى الدوليين الصادر عن المعهد الدولى للابتكار فى التعليم العالى بالانجازات التى تحققت فى هذه المبادرة.

انطلاقا من اهتمام جامعة عين شمس بضرورة تفعيل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاهتمام بأبنائنا المتفوقين ودعمهم لبناء جيل قادر على إدارة مقدرات الدولة، قامت جامعة عين شمس برئاسة أ.د محمود المتينى بتقديم ٢٨ منحة دراسية لطلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا بتكلفة ٢ مليون جنيه سنويا تتحملها الجامعة.

كما حصلت جامعة عين شمس على المرتبة الرابعة عشرة على مستوى العالم العربى فى تصنيف QS Arab Ranking 2022 متقدمة عن العام الماضى.

وقد حققت الجامعة برئاسة أ.د محمود المتينى انجازات غير مسبوقة على المستوى الطبى حيث انتهت الجامعة من تطعيم 190 ألفا من أعضاء المجتمع الجامعى باللقاحات المضادة لفيروس كوفيد-19 و ذلك من خلال 15 نقطة مخصصة للتطعيم ومنتشرة بالأحرم والمستشفيات الجامعية و الكليات المختلفة.

قوافل تنمويه شاملة تجوب محافظات مصر



ففى إطار اهتمام القيادة السياسية بالدولة المصرية بتطوير التعليم بمختلف أشكاله ومراحله لإحداث نقلة نوعية فى المجتمع فى كافة المجالات بما يتواكب مع التغيرات والتطورات العالمية، واحتياجات سوق العمل والمجتمعات المحلية، وعلى ضوء ذلك قام قطاع خدمة المحتمع وتنميه البيئة بجامعة عين شمس بسلسلة من القوافل التنمويه الشاملة تجوب محافظات مصر وذلك من خلال أضخم مشروعات تنموية تقوم بها الجامعة تحت رعاية الدكتور «محمود المتينى» رئيس الجامعة ورئاسة الدكتور «هشام تمراز» نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث قامت الجامعة بتنفيذ العديد من المشروعات التنموية والبيئية والصحية على مستوى كافة المحافظات لتحقيق حياة كريمة لكافة المواطنين من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة « فى 51 قرية من القرى الاكثر احتياجا كمرحلة أولى.

حرصت جامعة عين شمس على القيام بدورها المجتمعى تجاه التصدى لمشكلة الأمية، باتخاذ العديد من الإجراءات التى مكنتها من تصدر جميع الجامعات المصرية فى محو الأمية عن العام المالى 2021/2020؛ حيث استطاع طلاب الجامعة محو أمية 30568 مواطنا خلال عام ونصف العام فقط، حيث أصدر مجلس الجامعة قرارًا بإلزام كل طالب من طلاب الكليات النظرية بمحو أمية (٤) أفراد على مدار سنوات الدراسة بالجامعة وكشرط للتخرج من الكليات النظرية:(التجارة – الآداب – التربية – البنات – الألسن – الحقوق – التربية النوعية)، بالإضافة إلى توقيع بروتوكول تعاون مع هيئة تعليم الكبار وما استلزم ذلك من دعم غير مسبوق قدمته الهيئة.