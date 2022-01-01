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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

10.6 مليون مستفيد.. 250 مليار جنيه قيمة المعاشات المنصرفة بالعام المالي الماضي

صرف المعاشات
صرف المعاشات

قال رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي اللواء جمال عوض، إن قيمة المعاشات والحقوق التأمينية التي تم صرفها في العام المالي 2020 /2021، بلغت 250 مليار جنيه بنسبة نمو 13.5% عن العام المالي الماضي.

جاء ذلك خلال رئاسته، اليوم “السبت”، لاجتماع مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة خطة التطوير الشامل للهيئة واعتماد القوائم المالية النهائية للعام المالي 2020-2021.

وأوضح رئيس الهيئة، أن إجمالي المال الإحتياطي التأميني بنهاية يونيو الماضي سجل 473.6 مليار جنيه مقابل 363.6 مليار جنيه في 30/6/2020، بزيادة قدرها 110 مليارات جنيه، مؤكدا أن المال الاحتياطي التأميني هو الضمانة الرئيسية لتحقيق الاستدامة المالية لنظم التأمينات الاجتماعية في العالم ويمثل حقوق المؤمن عليهم حاليا البالغ عددهم 13 مليونا و600 ألف مواطن الذين يخرجون للمعاش مستقبلا.

وتابع أن حصول أصحاب المعاشات على حقوقهم ومدى قدرة الهيئة على زيادة معاشاتهم وهذه النتائج القوية، تؤكد أن الهيئة تسير في الطريق الصحيح لتحقيق الإستدامة المالية لنظام التأمينات الاجتماعية سواء على المدى المتوسط وطويل الأجل وترجع هذه الزيادة إلى أسباب عديدها أهمها تحقق الإصلاح التشريعي مع بداية تطبيق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 وكذلك جني ثمار فض التشابكات المالية مع الخزانة العامة وبنك الإستثمار القومي، بالإضافة لحوكمة عوائد الاستثمار على المال الاحتياطي.

وحول إيرادات هيئة التأمين الاجتماعي العام الماضي، كشف رئيس الهيئة عن ارتفاعها إلى 357.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 36 مليار جنيه عن العام المالي السابق وذلك نتيجة لزيادة عوائد الاستثمار بنسبة 15.6 % عنها في العام المالي السابق بجانب زيادة قيمة الاشتراكات التأمينية المحصلة من المؤمن عليهم والتي بلغت 128.4 مليار جنيه بزيادة 14.6 مليار جنيه مقابل 113.8 مليار جنيه في العام المالي السابق.

المعاشات الحقوق التأمينية 250 مليار جنيه 13 5

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