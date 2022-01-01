قضت على 1600 فدان و580 منزلا.. حرائق كولورادو الأمريكية تثير الرعب

لا يزال العالم يعاني من الحرائق التي تقع بالغابات، واستكمالا للحرائق التي وقعت في عام 2021 والتي عانى منها آلاف البشر حول العالم خاصة في القارة الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، تشهد ولاية كولورادو بالولايات المتحدة حريق هائل وقع في فندق ومركز تسوق وأكثر من 580 منزلا.

حريق ولاية كولورادو

ووقع الحريق بمدينة دنفر بولاية كولورادو الأميركية التي تعاني من جفاف غير مسبوق، جراء حرائق غابات تغذيها الرياح خارج المدينة، والتي قضت على قرابة 1600 فدان في مقاطعة بولدر، مع وجود تحذيرات من احتمال وقوع خسائر بشرية بسبب محاصرة النيران لـ فنادق ومراكز تسوق.

سقوط خطوط الطاقة

وتظن السلطات في المدينة أن الحرائق قد بدأت نتيجة سقوط خطوط طاقة جراء رياح بقوة الأعاصير، حيث قال حاكم كولورادو جاريد بوليس الذي أجرى مسحا جويا للكارثة، قوله اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي إن الأبنية أبيدت "في طرفة عين فقط".

وتابع حاكم كولورادو عبر صفحته على تويتر: "نصلي من أجل آلاف العائلات التي يتم إجلاؤها من مناطق الحرائق في سوبيريور ومقاطعة بولدر"، مضيفا أن الرياح العاتية تنشر ألسنة اللهب بسرعة وتم وقف تحليق جميع الطائرات.

إعلان حالة الطوارئ

ولفت بوليس إنه ناقش مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إعلان حالة الطوارئ في الولاية ردًا على حرائق الغابات، مشيرًا إلى أن بايدن وافق على خططه، وستسمح حالة الطوارىء لكولورادو بالاستفادة من أموال الكوارث من أجل الإغاثة.

فيما أكد عمدة مقاطعة بولدر أن الحريق لن يتم إخماده حتى تنتهي الرياح القوية التي ساعدته على الانتشار، ومع ذلك ، تشير تنبؤات الطقس إلى أن المنطقة قد تشهد قريبًا تساقطًا كبيرًا للثلوج قد يساعد في حل المشكلة.

انتقلت بسرعة 100 ميل في الساعة

وقال جو بيليه، رئيس الإدارة المحلية لضاحية بولدر، إن الحرائق التي وقعت بالمدينة انتقلت بسرعة كبيرة جراء الرياح التي وصلت سرعتها إلى 100 ميل (161 كيلومترا) في الساعة، مدمرة بعض المباني وتركت البعض الآخر ينتظر، مضيفا أن ما يصل إلى ألف منزل ربما احترق، على الرغم من عدم الإبلاغ عن فقدان أحد.

ومن جانبه قال أيضا قائد شرطة مقاطعة بولدر جو بيلي في مؤتمر صحفي: "علمنا أن نحو 370 منزلا في ساغامور قد خسرناها، مضيفا أن هناك أيضا خسارة محتملة لـ210 منزلا في أولد تاون سوبيريور".

وتابع: "أؤكد أنه بسبب حجم هذا الحريق وكثافته واندلاعه في مثل هذه المنطقة المكتظة بالسكان، لن يكون مفاجئا إن كانت هناك إصابات أو وفيات".

التغير الحراري وسرعة الرياح السبب

وكتب دانيال سواين، عالم الأرصاد الجوية في جامعة كاليفورنيا على توتير، أنه "من الصعب تصديق" حدوث هذه الحرائق في ديسمبر.

وأضاف: "لكن خذ بعين الاعتبار خريفا حارا وجافا بشكل قياسي، ومعدل ثلوج هذا الموسم يبلغ حتى الآن إنشا واحدا فقط، ورياحا شديدة بسرعة 100 ميل في الساعة، والنتيجة كانت حرائق سريعة وخطيرة للغاية".

ويقول علماء إن التغير الحراري الذي يتسبب به الإنسان يقف بشكل رئيسي وراء تغير أنماط الطقس والكوارث المناخية.

الثلوج أخمدت الحريق

وقد أخمد الجزء الأكبر من الحريق الذي وقع بالمدينة عن طريق الثلوج الكثيفة التي تتساقط في ولاية كولورادو، الأمر الذي يثير الاهتمام والذي يقول عنه بعض العلماء والسكان بأنه "معجزة" بأن تتساقط الثلوج بكثافة وتخمد الحريق ولا يكون هناك أنباء عن وقوع أى حالة وفاة حتى الآن.

الأردن تحذر أبناءها

ومن جانبها، أهابت السفارة الأردنية في الولايات المتحدة بالأردنيين في ولاية كولورادو المتأثرة بالحرائق، توخي الحيطة والامتثال لتعليمات السلامة العامة هناك.

وأشارت السفارة على صفحتها في موقع "تويتر" إلى أهمية الاتصال على رقم طوارئ السفارة في الحالات الطارئة.