الجيش اليمني يحرر مواقع بالجوف ويحبط تسللا حوثيا في صعدة

حررت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، مواقع ومرتفعات جبلية في محافظة الجوف بعد معارك عنيفه دارات منذ مساء الجمعة.

وقال مصدر عسكري، إن قوات اللواء الأول حرس حدود حققت انتصارات ميدانية في الجوف واستعادت مواقع كانت سيطرت عليها مليشيات الحوثي قبل أيام.

وفي صعدة، أحبطت قوات الجيش اليمني، اليوم السبت، محاولة تسلل لميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً على مواقع الجيش بمديرية الصفراء في المحافظة.

ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن مصدر عسكري قوله إن قوات الجيش أحبطت محاولة تسلل قامت بها عناصر من مليشيا الحوثي على مواقع "رأس شجع" بمديرية الصفراء في صعدة.

وأشار المصدر إلى سقوط قتلى وجرحى من المليشيات وفرار من تبقى منهم. كما استهدفت مدفعية الجيش اليمني تعزيزات كانت تحاول الوصول إلى تلك المواقع.

وكبدت المعارك والضربات الجوية للتحالف مؤخرا مليشيات الحوثي آلاف القتلى بينهم قيادات ميدانية بارزة امتداد مسرح العمليات بتعز والحديدة والضالع ومأرب.