تفاصيل اجتماع الخطيب مع شركة الأهلي للخدمات الرياضية

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي اجتماعا تنسيقيا مع شركة الأهلي للخدمات الرياضية بحضور المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، ويحيى راشد، رئيس مجلس إدارة الشركة، ونسمة طاحون المدير التنفيذي للشركة، اليوم بمقر النادي بالجزيرة.

وحرص محمود الخطيب على مناقشة برنامج عمل شركة الأهلي للخدمات الرياضية خلال العام الجاري، وكذلك الملف المالي والاستثماري للشركة وبرامج عملها، بما يلبي احتياجات النادي وفرقه الرياضية على كافة المستويات

وناقش الخطيب ما تقوم به الشركة بشأن إمكانية توفير رحلات جماهيرية لمؤازرة فريق الكرة، وتحديدا بداية المنافسات في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام بالإمارات.

وتعقد شركة الأهلي للخدمات الرياضية اجتماعات دورية منتظمة خلال الفترة الحالية لتوفير كل احتياجات الفرق الرياضية، فضلا عن توفير رحلات مناسبة للأعضاء والجماهير.